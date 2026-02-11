Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

EU superó las expectativas con 130,000 nuevas contrataciones de trabajo en enero

Los sectores de la salud, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores.
mié 11 febrero 2026 08:38 AM
desempleo estados unidos
El Departamento del Trabajo también revisó a la baja los datos del mercado laboral de noviembre y diciembre, en los que no se crearon tantos puestos como se había publicado anteriormente. (Foto: Doug Engle/USA Today/Reuters)

La creación de empleo en Estados Unidos superó las expectativas en enero, mes en el que también disminuyó la tasa de desempleo, haciendo a un lado las inquietudes sobre la marcha del mercado laboral ante las políticas económicas del presidente Donald Trump.

Publicidad

El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130,000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4.3%. Los analistas, según una encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55,000 nuevos contratos y una tasa de paro del 4.4%.

Los sectores de la salud, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump ha llevado un plan de reducción del tamaño de la administración federal.

Lee más

Enero golpea a la economía mexicana: se pierden más de 8,000 empleos y 6,800 patrones ante el IMSS
Economía

Enero destruye más de 8,100 empleos y borra 5,800 patrones registrados ante el IMSS

Publicidad

"Desde el pico alcanzado en octubre de 2024, el gobierno federal cuenta con 327,000 empleados menos, lo que representa una disminución del 10.9%" de su plantilla, destacó el departamento en un informe presentado con días de retraso debido al reciente cierre parcial del gobierno federal.

El departamento también revisó a la baja los datos del mercado laboral de noviembre y diciembre, en los que no se crearon tantos puestos como se había publicado anteriormente.

Publicidad

Tags

Economía Empleo Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad