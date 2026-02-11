EU superó las expectativas con 130,000 nuevas contrataciones de trabajo en enero

El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130,000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4.3%. Los analistas, según una encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55,000 nuevos contratos y una tasa de paro del 4.4%.

Los sectores de la salud, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump ha llevado un plan de reducción del tamaño de la administración federal.