Esta es la fecha límite para presentar la declaración anual 2025 de empresas al SAT

El plazo para que las empresas presenten su Declaración Anual 2025 concluye el próximo 31 de marzo de 2026, "por lo que se les invita a cumplir a tiempo con esta obligación fiscal", informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado.

La autoridad fiscal detalló que las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero para presentar su declaración del ejercicio 2025.

Mientras los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tienen hasta el 31 de marzo para cumplir con esta obligación.