Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Las empresas tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración al SAT

Si se requiere modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias, precisó el SAT.
lun 16 febrero 2026 12:25 PM
Esta es la fecha límite para presentar la declaración anual 2025 de empresas al SAT
Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma vigente y con un servicio de banca electrónica. (Foto: iStock)

El plazo para que las empresas presenten su Declaración Anual 2025 concluye el próximo 31 de marzo de 2026, "por lo que se les invita a cumplir a tiempo con esta obligación fiscal", informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado.

La autoridad fiscal detalló que las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero para presentar su declaración del ejercicio 2025.

Mientras los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tienen hasta el 31 de marzo para cumplir con esta obligación.

Publicidad

Detalló que la nueva plataforma del SAT para declaración de personas morales cuenta con la siguiente información precargada:

• Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.
• Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio.
• Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).
• CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.
• Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

"Si se requiere modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias. Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en reflejarse", detalló la autoridad fiscal.

Lee más

sat-saldos-favor
Economía

El SAT endurece revisiones y desacelera el crecimiento de devoluciones

Publicidad

Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma vigente y con un servicio de banca electrónica, ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales, detalló el SAT.

Publicidad

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad