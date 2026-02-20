Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Hacienda refinancia deuda por más de 175,000 millones de pesos

Esta sustitución extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años.
vie 20 febrero 2026 05:30 PM
El peso mexicano cierra este viernes con apreciación marginal y la BMV cae 0.8%
Mediante esta operación de refinanciamiento se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por mismos instrumentos con vencimientos entre 2027 y 2057. (Foto: Jimena Zavala/Expansión)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó una operación de refinanciamiento por un monto total de 175,648 millones de pesos.

"Esta operación contribuye a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y a mejorar las condiciones de liquidez del mercado local", destacó en un comunicado.

Publicidad

Mediante esta operación de refinanciamiento se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por mismos instrumentos con vencimientos entre 2027 y 2057. Esta sustitución extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años, contribuyendo a fortalecer la curva de rendimientos y a otorgar una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.

Lee más

Pemex lleva la deuda corporativa a un récord histórico de 65,500 mpd, pero no es el único factor clave
Mercados

Pemex y la ventana de tasas llevan la deuda corporativa a un récord de 65,500 mdp

Del total recomprado:

64,564 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026,

20,195 millones de pesos a vencimientos en 2027, y

90,889 millones de pesos a vencimientos en 2028 y posteriores.

"La operación forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026", refirió SHCP.

Lee más

La brecha entre las ganancias de los Cetes y la inflación se hace más pequeña en febrero
Economía

La brecha entre las ganancias de los Cetes y la inflación se hace más pequeña en febrero

La dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, destacó que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.

Publicidad

Tags

Economía Deuda pública

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad