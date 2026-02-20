Hacienda refinancia deuda por más de 175,000 millones de pesos

Mediante esta operación de refinanciamiento se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por mismos instrumentos con vencimientos entre 2027 y 2057. Esta sustitución extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años, contribuyendo a fortalecer la curva de rendimientos y a otorgar una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.

Del total recomprado:

64,564 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026,

20,195 millones de pesos a vencimientos en 2027, y

90,889 millones de pesos a vencimientos en 2028 y posteriores.

"La operación forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026", refirió SHCP.

La dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, destacó que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país, así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.