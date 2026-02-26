Lo que está en juego en torno a los aranceles de Donald Trump

¿Qué aranceles están vigentes actualmente?

La decisión de la Corte deja por fuera a los aranceles dirigidos a sectores específicos, como el acero y la automoción, que siguen vigentes.

Para el resto, el presidente Trump reimpuso rápidamente un nuevo arancel del 10% por un período no superior a 150 días. Luego anunció que lo aumentaría a 15% .

El Representante de Comercio, Jamieson Greer, aclaró el miércoles en Fox Business que la tasa de 15% no se aplicaría de manera uniforme.

Los aranceles "subirán al 15% para algunos, y podrían aumentar aún más para otros", afirmó, al añadir que los socios comerciales de Estados Unidos verán en definitiva pocos cambios.

Gran Bretaña, que había conseguido un régimen menos punitivo, podría así evitar el arancel del 15%.

¿Por qué los acuerdos comerciales se mantienen?

"Se debe en gran medida a que los países han negociado exenciones con respecto a aranceles específicos para sectores" que no quieren que desaparezcan, declaró a la AFP Ryan Majerus, exfuncionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur obtuvieron reducciones del 25% al 15% en los aranceles que habían comenzado a afectar sus exportaciones de automóviles.

Según Majerus, estos países saben que Donald Trump tiene el poder de revertir su postura si ve que incumplen los acuerdos alcanzados.