Empresas

De Santander a AT&T: las empresas que encabezan las 20 mujeres más poderosas de los negocios

El ranking 2026 destaca a las mujeres que marcan tendencias en sectores como finanzas, telecomunicaciones, energía y comercio en México.
mié 11 marzo 2026 05:55 AM
Mujeres poderosas
Empresarias mexicanas lideran corporativos clave, impulsando empleo, innovación y crecimiento económico. (Expansión)

México es un país de grandes empresarios que han construido algunas de las compañías más influyentes del país. Sin embargo, las empresarias y mujeres de negocios no tienen nada que envidiar en ese terreno, pues hoy también encabezan corporativos, lideran proyectos estratégicos y dirigen emprendimientos que generan empleo, innovación y crecimiento económico.

Estas líderes empresariales encabezan, en marzo de 2026, el ranking de Las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México, de la revista Expansión , que reconoce a las directivas más destacadas por su liderazgo, capacidad de gestión y potencial para impulsar el crecimiento de algunas de las empresas más importantes del país.

Aquí te contamos quiénes son las 20 mujeres que lideran el ranking, qué empresas encabezan y cuáles son los cargos que ocupan en algunas de las compañías más relevantes de México.

Ellas son las 20 mujeres más poderosas de los negocios

Estas 20 líderes representan la élite femenina en el mundo de los negocios en México. Desde multinacionales hasta holdings diversificados, sus decisiones impactan en sectores clave de la economía y marcan tendencias en la gestión empresarial del país.

1. Altagracia Gómez

Presidenta de Grupo Promotora Empresarial de Occidente y Grupo Minsa, compañías vinculadas al sector alimentario e industrial.

2. Laura Díez Barroso

Presidenta del Grupo Aeroportuario del Pacífico y Santander México, con influencia en infraestructura aeroportuaria y servicios financieros.

3. Silvia Dávila Kreimerman

Presidenta de Danone Latinoamérica y CEO de Danone México, además de integrante del Consejo Ejecutivo global de la compañía.

4. Paula Santilli

CEO de PepsiCo Latin America Foods, responsable de la operación del negocio de alimentos de la empresa en la región.

5. María Elena Gallego Lechuga

Presidenta y CEO de Grupo Collectron International Management, firma dedicada a servicios profesionales y gestión corporativa.

6. Gina Diez Barroso

Fundadora y presidenta de Diez Holdings, holding con inversiones en diseño, arquitectura, educación y negocios.

7. Mónica Flores Barragán

Presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, donde dirige la estrategia regional de soluciones de talento.

8. Mónica Aspe Bernal

Directora general de AT&T México, una de las principales compañías de telecomunicaciones del país.

9. Claudia Jañez Sánchez

Presidenta ejecutiva de ConMéxico, organismo que representa a empresas líderes de la industria de productos de consumo.

10. Tania Ortiz Mena

Presidenta de Sempra Infraestructura, empresa enfocada en el desarrollo de proyectos energéticos.

11. Blanca Treviño

Presidenta y directora general de Softtek, empresa mexicana de servicios de tecnología y transformación digital.

12. Nicole Reich

Presidenta del consejo de BNP Paribas Cardif y consejera independiente en empresas de los sectores financiero y comercial.

13. María Teresa Arnal

Consejera independiente en Walmart de México y Centroamérica y fundadora de The FutureProof Vision.

14. María Asunción Aramburuzabala

Presidenta de Tresalia Capital, firma de inversión con participación en diversos sectores empresariales.

15. Luz Adriana Ramírez Chávez

Consejera independiente en Scotiabank Inverlat, Grupo Fresnillo y Fibra Monterrey.

16. María Maribel Dos Santos Fernández

Directora general de Oracle México y vicepresidenta senior de la división LATAM de la compañía.

17. Ninfa Salinas Sada

Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país.

18. Sandra Sánchez y Oldenhage

Presidenta y CEO de PharmAdvice, firma especializada en consultoría para la industria farmacéutica.

19. Guadalupe De la Vega

Presidenta y directora general de Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa del sector comercial y de distribución.

20. Juana Ramírez

Presidenta de Grupo SOHIN, organización enfocada en servicios y gestión en el sector salud.

Top mujeres poderosas
Top Mujeres 2
Ranking 2026 destaca a las mujeres más poderosas de los negocios por su liderazgo y gestión. (Expansión)

Sectores donde destacan las 20 mujeres más poderosas

Las 20 líderes del ranking 2026 se concentran en sectores estratégicos de la economía mexicana, mostrando la amplitud del liderazgo femenino en el país. El sector industrial y de alimentos tiene gran presencia, con ejecutivas como Altagracia Gómez, Silvia Dávila Kreimerman y Paula Santilli, responsables de grandes cadenas de producción y consumo.

El ámbito financiero y de servicios profesionales también destaca, con figuras como María Elena Gallego Lechuga, Mónica Flores Barragán y María Teresa Arnal, quienes lideran bancos, consultorías y soluciones de talento a nivel nacional y regional. Esto evidencia cómo las mujeres influyen en decisiones estratégicas de gran alcance.

En telecomunicaciones, energía e infraestructura, Mónica Aspe Bernal y Tania Ortiz Mena muestran que las mujeres están al frente de proyectos tecnológicos y logísticos esenciales para el desarrollo del país. Asimismo, en tecnología y transformación digital, líderes como Blanca Treviño y María Maribel Dos Santos Fernández destacan por integrar innovación y estrategia en industrias de rápido crecimiento.

Por último, el comercio especializado, holdings diversificados y salud también cuentan con representación femenina, con ejecutivas como Gina Diez Barroso, Juana Ramírez y Guadalupe De la Vega, al frente de organizaciones complejas que impactan múltiples mercados.

En conjunto, estas mujeres reflejan la diversidad sectorial de México y subrayan cómo el liderazgo femenino está transformando industrias clave, combinando estrategia, innovación y un impacto económico real.

