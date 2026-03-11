De Santander a AT&T: las empresas que encabezan las 20 mujeres más poderosas de los negocios

México es un país de grandes empresarios que han construido algunas de las compañías más influyentes del país. Sin embargo, las empresarias y mujeres de negocios no tienen nada que envidiar en ese terreno, pues hoy también encabezan corporativos, lideran proyectos estratégicos y dirigen emprendimientos que generan empleo, innovación y crecimiento económico.

Estas líderes empresariales encabezan, en marzo de 2026, el ranking de Las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México, de la revista Expansión , que reconoce a las directivas más destacadas por su liderazgo, capacidad de gestión y potencial para impulsar el crecimiento de algunas de las empresas más importantes del país.

Aquí te contamos quiénes son las 20 mujeres que lideran el ranking, qué empresas encabezan y cuáles son los cargos que ocupan en algunas de las compañías más relevantes de México.