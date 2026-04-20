Pago de la pensión del IMSS de mayo 2026 se retrasa este mes: cuándo es la fecha de depósito

¿Cuándo cae el pago de mayo?

La fecha establecida por el IMSS es el lunes 4. Este mes no cae el primer día, pues el 1 de mayo es día feriado.

El organismo de salud recuerda que el pago se realizará directamente en la cuenta bancaria registrada por cada persona durante su trámite de pensión o mediante una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) o de una aseguradora.

Se recomienda que los pensionados que mantengan contacto con la entidad correspondiente para conocer la fecha exacta de acreditación.