La determinación, una medida anticipada por el SAT y que será publicada en el Diario Oficial, responde a una agenda impulsada por organismos como la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato (CICEG), la Cámara de la Industria Del Calzado de Jalisco y la Cámara Nacional del Calzado (CANAICAL).

Crecimiento atípico

Entre 2023 y 2025, las importaciones de calzado bajo este esquema crecieron cerca de 2,000%, lo que encendió alertas en el sector productivo.

Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de CICEG, explicó que este comportamiento no responde a condiciones normales de mercado, sino al uso indebido del régimen.

En conferencia de prensa, detalló que el esquema permitió la entrada de calzado terminado bajo una figura diseñada para procesos logísticos, lo que distorsionó la competencia .

El propio sector documentó que el volumen pasó de 250,000 pares a más de 5.3 millones en menos de dos años, una expansión que anticipaba un daño mayor a la planta productiva nacional.

Qué es el RFE

Se trata de instalaciones autorizadas por la autoridad aduanera donde las empresas pueden introducir mercancías sin que estas se consideren formalmente importadas. Dentro de estos recintos, los productos pueden almacenarse, transformarse, repararse o distribuirse sin pagar impuestos al comercio exterior mientras permanecen bajo este régimen.

La figura funciona como una zona intermedia, ya que la mercancía está en territorio nacional, pero aún no entra al mercado en términos legales.

Ese diseño, orientado a atraer inversión y facilitar procesos productivos, permitió que en algunos casos se utilizara para introducir mercancía terminada sin los controles habituales.

El dirigente empresarial señaló que este mecanismo operó con menor supervisión, lo que facilitó la entrada de mercancía en condiciones irregulares.

Cashat Usabiaga mencionó que ya se cerró una puerta más al comercio desleal en el calzado, pues con la suspensión del programa IMMEX comenzaron a migrar al RFE.

"Sabíamos perfectamente que al cancelar o al tener la exclusión de calzado terminado en el IMMEX, iba a haber una migración importante a este esquema de recintos fiscalizados estratégicos, donde iba a haber un abuso de la figura para introducir calzado de contrabando al país".