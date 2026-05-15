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Máximos dirigentes de la UE viajarán a México para eliminar trabas en comercio e inversión

Las partes firmarán con la presidenta Sheinbaum un acuerdo comercial actualizado, y también figurarán en la agenda la cooperación en materia climática y la lucha contra la delincuencia organizada.
vie 15 mayo 2026 07:26 AM
Máximos dirigentes de la UE viajarán a México para eliminar trabas en comercio e inversión
El pacto actualizado entre México y la UE eliminaría la mayoría de los obstáculos restantes al comercio y la inversión, incluso en sectores como las materias primas, la agricultura y los servicios. (Foto: iStock)

Los dos máximos dirigentes de la Unión Europea viajarán la próxima semana a México para una cumbre que busca eliminar la mayoría de las barreras pendientes en materia de comercio e inversión, dijeron funcionarios del bloque este viernes.

El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, apuntó en un comunicado que se abre "un nuevo capítulo en nuestra asociación".

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Costa debe viajar acompañado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

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Las partes firmarán con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un acuerdo comercial actualizado, y también figurarán en la agenda la cooperación en materia climática y la lucha contra la delincuencia organizada.

La visita ocurre en momentos en que tanto México como el bloque europeo están empeñados en diversificar sus asociaciones comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos.

La VIII cumbre UE-México tendrá lugar una década después de la última reunión de este tipo.

La UE aceleró y cerró varios acuerdos comerciales con países como India, Australia y el bloque sudamericano Mercosur desde que Trump anunció una andanada de aranceles tras su regreso al poder el año pasado.

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México, por su parte, mantiene difíciles conversaciones con Washington para revisar un acuerdo de libre comercio trilateral con Estados Unidos y Canadá.

La UE y México "buscan diversificar y reducir los riesgos de sus relaciones", dijo un alto funcionario de la UE bajo condición de anonimato.

"México quiere reducir su dependencia de su vecino del norte, pero también de las cadenas de suministro asiáticas o, mejor dicho, chinas. Y en Europa perseguimos los mismos objetivos", añadió el funcionario.

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El pacto actualizado entre México y la UE eliminaría la mayoría de los obstáculos restantes al comercio y la inversión, incluso en sectores como las materias primas, la agricultura y los servicios, agregó la fuente.

En 2025, la UE fue el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China, y su segundo mercado de exportación. El intercambio comercial total entre la UE y México superó los 86,000 millones de euros (100,000 millones de dólares).

México y la Unión Europea anunciaron que la modernización del acuerdo se firmará el 22 de mayo.

Antes de viajar a México, Costa tiene previsto visitar Guatemala, en el que será el primer viaje de un presidente del Consejo Europeo al país, según indicó su oficina.

Con información de AFP

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Economía Comercio exterior Unión Europea

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