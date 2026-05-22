"La baja de las calificaciones a Baa3 refleja un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024 y que esperamos que persista, ya que la rigidez del gasto, una base de ingresos estrecha y el continuo apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) limitan la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento", señaló la agencia en un comunicado.

Calificación y su relación con "bonos basura"

Los llamados “bonos basura” son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas cuya capacidad de pago es considerada riesgosa. En términos técnicos, ocurre cuando una calificadora coloca la deuda por debajo del llamado “grado de inversión”, una categoría reservada para emisores con una probabilidad relativamente baja de incumplimiento.

Cuando un país pierde ese estatus, los inversionistas exigen tasas de interés más altas para compensar el mayor riesgo, lo que encarece el financiamiento público y privado.

Más allá del término coloquial, las agencias no utilizan oficialmente la expresión “bonos basura”, sino conceptos como “grado especulativo” o “high yield”. Sin embargo, en la práctica, el mercado interpreta estas calificaciones como una señal de mayor vulnerabilidad fiscal, menor confianza de inversionistas y mayores costos de financiamiento para gobiernos y empresas.

¿Qué son los bonos basura?

Cada agencia calificadora tiene su propia escala, aunque todas coinciden en el punto de corte entre grado de inversión y especulación.

Para S&P Global, las emisiones consideradas seguras van desde AAA hasta BBB-. A partir de BB+ hacia abajo, la deuda entra en territorio especulativo, conocido popularmente como “bonos basura”. Fitch Ratings utiliza una estructura prácticamente idéntica: mantiene el grado de inversión hasta BBB- y clasifica como especulativa cualquier nota inferior.

En el caso de Moody’s Ratings, la nomenclatura cambia, aunque la lógica es la misma. El grado de inversión abarca desde Aaa hasta Baa3. Una degradación a Ba1 o niveles inferiores implica que la deuda entra en categoría especulativa.

En mercados financieros, cruzar esa línea suele tener implicaciones relevantes porque muchos fondos institucionales —como fondos de pensiones o aseguradoras— tienen restricciones para invertir en activos considerados de alto riesgo.

