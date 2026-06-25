Banamex 'borra' su anualidad: 13 tarjetas de crédito ya permiten pagar la comisión en mensualidades

El banco detalló que este cambio en el pago de anualidad de la tarjeta de crédito responde a una de las principales inquietudes expresadas por los clientes: la dificultad que puede representar realizar un pago único anual, aun cuando se trate de un cargo previsto dentro de las condiciones del producto.

Banamex también ha asegurado que este cambio no implica un incremento en el monto total que pagan los usuarios por la comisión. En lugar de realizar un cobro anual, el importe será dividido en 12 pagos mensuales.

¿Qué tarjetas podrán pagar anualidad a mensualidades?

La nueva periodicidad mensual aplicará para 13 de las Tarjetas de Crédito Banamex titulares y adicionales:

1.- Clásica Banamex

2.- Oro Banamex

3.- Platinum Banamex

4.- Descubre Banamex

5.- Explora Banamex

6.- Conquista Banamex

7.- Bsmart Banamex

8.- Bsmart Universidad Banamex

9.- Bsmart First Banamex

10.- Costco Banamex

11.- La Comer Card Banamex

12.- LineUp Banamex

13.- Teletón Banamex Affinity Card Banamex.

“En Banamex escuchamos constantemente a nuestros clientes para renovar continuamente nuestra oferta de valor. Este cambio nace precisamente de esa escucha activa y de nuestro compromiso por ofrecer soluciones que hagan más sencilla la administración de sus finanzas personales”, informó Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex.