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Banamex divide la anualidad: 13 tarjetas de crédito ya permiten pagar la comisión en mensualidades

La institución bancaria explica que la flexibilidad en el pago de la anualidad del uso de las tarjetas de crédito responde a inquietudes de los usuarios.
jue 25 junio 2026 08:40 AM
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Banamex 'borra' su anualidad: 13 tarjetas de crédito ya permiten pagar la comisión en mensualidades
Banamex aseguró que el cambio del pago de anualidad en tarjetas de crédito no implica un incremento en el monto total que pagan los usuarios por la comisión. (Foto: Facebook Banamex)

Banamex informó que como parte de la respuesta a inquietudes de sus clientes en el pago de anualidad de tarjetas de crédito, lo flexibiliza y pasará los pagos a mensualidades con el objetivo de que no represente un golpe a los bolsillos al hacerlo cada año. La institución bancaria detalló en un comunicado que este beneficio no representará un cargo extra y solo se aplicará a los titulares que tengan algún tipo de 13 tarjetas de crédito.

El esquema de cobro de la anualidad (denominado regulatoriamente como Comisión por Administración), será a partir del próximo 30 de julio de 2026 o cuando cada cliente cumpla su aniversario.

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El banco detalló que este cambio en el pago de anualidad de la tarjeta de crédito responde a una de las principales inquietudes expresadas por los clientes: la dificultad que puede representar realizar un pago único anual, aun cuando se trate de un cargo previsto dentro de las condiciones del producto.

Banamex también ha asegurado que este cambio no implica un incremento en el monto total que pagan los usuarios por la comisión. En lugar de realizar un cobro anual, el importe será dividido en 12 pagos mensuales.

¿Qué tarjetas podrán pagar anualidad a mensualidades?

La nueva periodicidad mensual aplicará para 13 de las Tarjetas de Crédito Banamex titulares y adicionales:

1.- Clásica Banamex

2.- Oro Banamex

3.- Platinum Banamex

4.- Descubre Banamex

5.- Explora Banamex

6.- Conquista Banamex

7.- Bsmart Banamex

8.- Bsmart Universidad Banamex

9.- Bsmart First Banamex

10.- Costco Banamex

11.- La Comer Card Banamex

12.- LineUp Banamex

13.- Teletón Banamex Affinity Card Banamex.

“En Banamex escuchamos constantemente a nuestros clientes para renovar continuamente nuestra oferta de valor. Este cambio nace precisamente de esa escucha activa y de nuestro compromiso por ofrecer soluciones que hagan más sencilla la administración de sus finanzas personales”, informó Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex.

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El banco también aclara que los clientes que realizaron el pago de la Comisión por Administración antes del 30 de julio de 2026 y su aniversario se cumpla posterior a esta fecha, el cobro se aplicará de manera mensual hasta que se cumpla dicho aniversario, además de que no se realizará ningún cargo adicional.

¿Qué tarjetas están fuera del beneficio?

Las tarjetas de crédito Joy (no tiene costo de anualidad), Home Depot y Beyond no están consideradas en este nuevo esquema.

Esta acción forma parte de la estrategia de Banamex para seguir innovando en productos y servicios que respondan a las necesidades reales de las personas, fortaleciendo una relación de largo plazo basada en cercanía, transparencia y valor para sus clientes.

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Algunos clientes de Banamex ya recibieron a través de correo electrónico este cambio en el pago de anualidad de sus tarjetas de crédito.

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A través de redes sociales, algunos clientes comparten que estos cambios no les permitirá visualizar el pago total que se hace y de ahí, gestionar con el banco alguna reducción o ajuste en el monto del crédito.

Tags

crédito hipotecario, finanzas personales, Banamex Banamex

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