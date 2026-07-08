Parlamento Europeo da luz verde al nuevo acuerdo comercial con México y lo aprueba con 479 votos

La aprobación representa un avance relevante para México en un momento en que el comercio mundial se reordena por tensiones geopolíticas, aranceles y disputas por cadenas de suministro. Mientras la relación con Estados Unidos atraviesa la revisión del T-MEC, el acuerdo con Europa ofrece al país una vía para diversificar mercados, atraer inversión y reforzar su papel como socio estratégico fuera de América del Norte.

El Acuerdo Global Modernizado entre la UE y México fue aprobado por 479 votos a favor, 119 en contra y 65 abstenciones. Además, el acuerdo comercial interino recibió 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones, lo que permitirá aplicar antes las nuevas disposiciones comerciales sin esperar a que todos los Estados miembros de la Unión Europea ratifiquen el acuerdo completo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el acuerdo puede entrar en funcionamiento este mismo año, una vez que el Senado de la República concluya el proceso de ratificación pendiente en México.

El funcionario destacó que prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas podrá ingresar al mercado europeo con trato preferencial, lo que favorecerá a sectores como el agroalimentario, automotriz, autopartes, manufactura avanzada, dispositivos médicos, química y farmacéutica.

Con este acuerdo, México se consolidará además como una de las pocas economías con acceso preferencial simultáneo a dos de los mayores mercados del mundo: América del Norte, mediante el T-MEC, y la Unión Europea, integrada por más de 450 millones de consumidores.

Las exportaciones mexicanas hacia Europa sumaron 23,817 millones de dólares, equivalentes al 3.6% del total nacional, mientras que la inversión extranjera directa proveniente de la Unión Europea ascendió a 9,887 millones de dólares, es decir, 24.2% de toda la IED captada por México durante 2025.

Para la Secretaría de Economía, la aprobación del acuerdo fortalecerá la estrategia de diversificación comercial del país, ampliará el acceso preferencial de los productos mexicanos al mercado europeo y abrirá una nueva etapa para atraer inversiones y profundizar la relación económica con uno de los bloques comerciales más importantes del mundo.

Menos aranceles

Uno de los principales cambios está en la reducción de aranceles. De acuerdo con el Parlamento Europeo, el acuerdo eliminará prácticamente todos los gravámenes restantes entre ambas partes, con beneficios especialmente visibles para los productores agroalimentarios europeos.

Actualmente, México aplica aranceles de hasta 45% a productos como queso y carne de cerdo, por lo que la modernización del acuerdo abre una puerta para ampliar el comercio agroalimentario entre ambas economías. Los eurodiputados estiman que, en el escenario más ambicioso, las exportaciones totales de bienes y servicios de la Unión Europea podrían crecer 75%, mientras las empresas europeas podrían ahorrar hasta 100 millones de euros al año en aranceles aduaneros.

El pacto también protegerá en México 568 indicaciones geográficas de la Unión Europea, lo que impedirá la comercialización de imitaciones de productos agroalimentarios tradicionales europeos. Esta protección incluye alimentos y bebidas vinculados a regiones específicas, un tema de alto valor para países europeos con fuerte presencia en productos con denominación de origen.