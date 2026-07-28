¿Cuánto cuesta un boleto del Tren Maya en 2026 para mexicanos? Rutas y el viaje que supera los 2,600 pesos

Paquetes especiales para viajar en el Tren Maya

En la página oficial del Tren Maya también existe información oficial sobre diferentes paquetes que incluyen traslados terrestres desde determinados puntos de la Riviera Maya, así como hospedaje. En algunos casos se incluyen vuelos desde diferentes aeropuertos del país, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la CDMX.

Estos son los diferentes paquetes anunciados en el portal oficial del Tren Maya:

- Mares y lagunas: cuatro días y tres noches, saliendo desde el AIFA hacia Tulum. El recorrido pasa por el Pueblo Mágico de Bacalar y finaliza en Chetumal, Quintana Roo.

- Ruta de las Maravillas: cuatro días y tres noches, saliendo desde Mérida, pasando por Puerto Progreso, Chichen Itzá y Valladolid, Yucatán.

- Alma libre en el Caribe: cuatro días y tres noches, el recorrido empieza en Tulum e incluye destinos como Playa del Carmen y otros destinos del Caribe mexicano.

- Entre lagunas y leyendas: cuatro días y tres noches, el recorrido inicia en Chetumal, Quintana Roo, e incluye paradas como Tulum y Bacalar.

- La tierra del jaguar: un recorrido de cuatro días y tres noches que comienza en Tulum, Quintana Roo, pero también incluye paradas en Chichén Itzá y finaliza en Mérida, Yucatán.

- Corazón del mundo maya: un recorrido de cinco días y cuatro noches que comienza en Mérida, pasa por la zona arqueológica de Edzná y finaliza en Palenque, Chiapas.

- Raíces del Mayab: recorrido de cinco días y cuatro noches. El recorrido inicia en Mérida, Yucatán y tiene como destino Campeche.

- Corazón de los antiguos: el viaje tiene una duración de cinco días y cuatro noches, iniciando en Palenque, Chiapas, pasando por Edzná y concluyendo en Mérida, Yucatán.

- Entre pirámides y palmeras: el recorrido de seis días y cinco noches inicia en Mérida, Yucatán, pero se contemplan paradas en Uxmal, Chichén Itzá y el destino final en Tulum.

- Un tesoro maya: recorrido de seis días y cinco noches que inicia y termina en Palenque, Chiapas, y que incluye paradas en las cascadas de Roberto Barrios y Campeche.

- Paraíso del Mayab: viaje de seis días y cinco noches que comienza en Tulum e incluye paradas en Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y Holbox.