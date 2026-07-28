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¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Maya en 2026? Rutas, destinos y el boleto que supera los 2,600 pesos

El Tren Maya se ha convertido en una gran alternativa para quienes quieren recorrer la Riviera Maya y el Caribe mexicano.
mar 28 julio 2026 02:51 PM
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¿Cuánto cuesta un boleto del Tren Maya en 2026 para mexicanos? Rutas y el viaje que supera los 2,600 pesos
El Tren Maya cuenta con diferentes tarifas para viajeros nacionales y locales. (Elizabeth Ruiz)

Las vacaciones de verano son una gran oportunidad para conocer alguno de los diferentes destinos turísticos que existen en nuestro país, y, sin duda alguna, uno de los más atractivos es la Riviera Maya, en la península de Yucatán.

Desde hace unos años, existe una nueva forma de hacer este recorrido: a través del Tren Maya , que ofrece diferentes rutas y experiencias para los viajeros que quieren explorar esta mística región del sur de México.

Si te interesa conocer una nueva alternativa para recorrer la península de Yucatán, aquí puedes conocer los detalles sobre los precios, promociones y paquetes disponibles durante esta temporada vacacional de verano 2026.

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Precios de los boletos Tren Maya en verano 2026

Si tienes pensado viajar en el Tren Maya durante estas vacaciones de verano 2026, es importante señalar que existen cuatro tipos diferentes de tarifas: tarifa internacional (para viajeros extranjeros), tarifa nacional (para ciudadanos mexicanos con identificación oficial vigente), tarifa local (para residentes de los municipios por los que atraviesa la ruta) y tarifa especial (para adultos mayores con credencial vigente del INAPAM, estudiantes y docentes con credencial vigente).

Estas son las tarifas y descuentos vigentes para el Tren Maya durante la época vacacional de verano 2026, de acuerdo con la página oficial de este sistema de transporte:

- Tramo corto clase premier nacional: $117.00 MXN.

- Tramo corto clase premier internacional: $156.00 MXN.

- Tramo corto tarifa especial (INAPAM, estudiantes, profesores): $49.00 MXN.

- Tramo corto tarifa local: $65.00 MXN.

- Tramo corto turista nacional clase turista: $97.00 MXN.

- Tramo corto turista internacional clase turista: $130.00 MXN.

- Tramo medio clase premier nacional: $783.00 MXN.

- Tramo medio clase premier internacional: $1,044 MXN.

- Tramo medio tarifa especial: $326.00 MXN.

- Tramo medio tarifa local: $435.00 MXN.

- Tramo medio turista nacional: $652.00 MXN.

- Tramo medio turista internacional: $870.00 MXN.

- Tramo completo (Palenque-Cancún) clase premier nacional: $2,004.00 MXN.

- Tramo completo clase premier internacional: $2,672.00 MXN.

- Tramo completo tarifa especial: $835.00 MXN.

- Tramo completo tarifa local: $1,113.50 MXN.

- Tramo completo turista nacional: $1,670.00 MXN.

- Tramo completo turista internacional: $2,226.50 MXN.

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El Tren Maya recorre diferentes puntos de la península de Yucatán. (Elizabeth Ruiz)

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Paquetes especiales para viajar en el Tren Maya

En la página oficial del Tren Maya también existe información oficial sobre diferentes paquetes que incluyen traslados terrestres desde determinados puntos de la Riviera Maya, así como hospedaje. En algunos casos se incluyen vuelos desde diferentes aeropuertos del país, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la CDMX.

Estos son los diferentes paquetes anunciados en el portal oficial del Tren Maya:

- Mares y lagunas: cuatro días y tres noches, saliendo desde el AIFA hacia Tulum. El recorrido pasa por el Pueblo Mágico de Bacalar y finaliza en Chetumal, Quintana Roo.

- Ruta de las Maravillas: cuatro días y tres noches, saliendo desde Mérida, pasando por Puerto Progreso, Chichen Itzá y Valladolid, Yucatán.

- Alma libre en el Caribe: cuatro días y tres noches, el recorrido empieza en Tulum e incluye destinos como Playa del Carmen y otros destinos del Caribe mexicano.

- Entre lagunas y leyendas: cuatro días y tres noches, el recorrido inicia en Chetumal, Quintana Roo, e incluye paradas como Tulum y Bacalar.

- La tierra del jaguar: un recorrido de cuatro días y tres noches que comienza en Tulum, Quintana Roo, pero también incluye paradas en Chichén Itzá y finaliza en Mérida, Yucatán.

Las villas del resort cuentan con alberca privada, terrazas panorámicas y servicio personalizado.
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El hotel donde dormir una noche cuesta más que un viaje: así es el hospedaje más caro de México

- Corazón del mundo maya: un recorrido de cinco días y cuatro noches que comienza en Mérida, pasa por la zona arqueológica de Edzná y finaliza en Palenque, Chiapas.

- Raíces del Mayab: recorrido de cinco días y cuatro noches. El recorrido inicia en Mérida, Yucatán y tiene como destino Campeche.

- Corazón de los antiguos: el viaje tiene una duración de cinco días y cuatro noches, iniciando en Palenque, Chiapas, pasando por Edzná y concluyendo en Mérida, Yucatán.

- Entre pirámides y palmeras: el recorrido de seis días y cinco noches inicia en Mérida, Yucatán, pero se contemplan paradas en Uxmal, Chichén Itzá y el destino final en Tulum.

- Un tesoro maya: recorrido de seis días y cinco noches que inicia y termina en Palenque, Chiapas, y que incluye paradas en las cascadas de Roberto Barrios y Campeche.

- Paraíso del Mayab: viaje de seis días y cinco noches que comienza en Tulum e incluye paradas en Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y Holbox.

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- Santuario Maya: recorrido de siete días y seis noches que incluye Tulum, Bacalar, Chetumal, Calakmul y Palenque.

- Espíritu Wanderlust: recorrido de 11 días y 10 noches que pasa por destinos como Cancún, Holbox, Chichén Itzá, Tulum, Playa del Carmen y Cozumel.

- Encanto caribeño: viaje de ocho días y siete noches que pasa por Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar.

En la página oficial del Tren Maya no hay información disponible sobre los precios de estos paquetes, pero están habilitados canales de contacto vía correo electrónico, WhatsApp y por teléfono para las personas interesadas en adquirir uno de estos servicios.

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