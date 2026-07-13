Monedas de 10 pesos serán fabricadas con nuevos materiales

¿Cuál es el nuevo material con el que se fabricarán las monedas de 10 pesos?

Previamente, la parte central de la moneda de 10 pesos, también conocida como núcleo, se fabricaba con una aleación de alpaca plateada, compuesta normalmente por cobre, níquel y zinc.

Con la resolución publicada hoy, 13 de julio, en el DOF, se aprueba que el nuevo material central sea acero recubierto de níquel.

Es importante precisar que de acuerdo con lo publicado por autoridades, esta medida no contempla cambios al anillo exterior característico de la moneda, ni tampoco se contemplan cambios al diseño.

Esta medida fue aprobada por el Banco de México (Banxico) desde el pasado 27 de febrero de 2026 , pero con la publicación en el Diario Oficial, podrán a acuñarse las nuevas monedas una vez que se realicen los ajustes técnicos correspondientes.