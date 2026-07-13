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Economía

Monedas de 10 pesos serán fabricadas con nuevos materiales

Con la publicación del decreto en el DOF, se espera que estas nuevas monedas comiencen a fabricarse en lo que resta del año.
lun 13 julio 2026 04:05 PM
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nuevas monedas 10 pesos
Las nuevas monedas comenzarán a fabricarse este año. (Anylú Hinojosa-Peña)

Las monedas de 10 pesos cambiarán su proceso de fabricación, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó una resolución con la cual se sustituirá el material de la parte central.

Esta medida busca reducir costos de fabricación, y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entrará en vigencia con efecto inmediato.

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¿Cuál es el nuevo material con el que se fabricarán las monedas de 10 pesos?

Previamente, la parte central de la moneda de 10 pesos, también conocida como núcleo, se fabricaba con una aleación de alpaca plateada, compuesta normalmente por cobre, níquel y zinc.

Con la resolución publicada hoy, 13 de julio, en el DOF, se aprueba que el nuevo material central sea acero recubierto de níquel.

Es importante precisar que de acuerdo con lo publicado por autoridades, esta medida no contempla cambios al anillo exterior característico de la moneda, ni tampoco se contemplan cambios al diseño.

Esta medida fue aprobada por el Banco de México (Banxico) desde el pasado 27 de febrero de 2026 , pero con la publicación en el Diario Oficial, podrán a acuñarse las nuevas monedas una vez que se realicen los ajustes técnicos correspondientes.

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¿Por qué se eligió este nuevo material para las monedas de 10 pesos?

En el DOF, se señala que esta combinación de materiales resultó ser la más adecuada entre la lista de opciones que se tenían contempladas.

El acero resulta ser un metal más económico y duradero en comparación de aleaciones de cobre y zinc que resultan en la llamada alpaca plateada.

nuevas monedas 10 pesos 2
El DOF publicó el decreto para la llegada de un nuevo material a las monedas de 10 pesos. (Anylú Hinojosa-Peña)

Aunque no hay una fecha exacta, las nuevas monedas de 10 pesos comenzarán a fabricarse en este mismo año, una vez que la Casa de Moneda realice los ajustos técnicos necesarios para el inicio de la producción.

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¿Qué pasará con las actuales monedas de 10 pesos?

De acuerdo con la resolución publicada en el DOF, las monedas de 10 pesos usamos actualmente continuarán en circulación y siendo válidas hasta que sean retiradas por Banxico.

Hasta el momento, no hay una fecha aproximada para retirar de circulación las monedas, que este año celebran 30 años en circulación.

Fue en 1996 cuando el Banco de México introdujo la Familia C de monedas en el país, donde destaca esta moneda con el Escudo Nacional en una cara y la Piedra del Sol en la otra.

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