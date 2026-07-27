El lugar donde naces sigue definiendo tu futuro

El informe del CEEY confirma que la movilidad social en México permanece estancada y que las oportunidades continúan distribuyéndose de forma desigual.

De acuerdo con la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023 (ESRU-EMOVI), 50 de cada 100 personas que nacen en el 20% más pobre de la población permanecen en ese mismo nivel durante su vida adulta.

La posibilidad de ascender hasta el grupo con mayores ingresos resulta mínima, porque solo dos de cada 100 personas nacidas en el quintil inferior logran llegar al quintil más alto de la distribución económica nacional.

El “suelo pegajoso” de la pobreza

El estudio también identifica un fenómeno conocido como "suelo pegajoso", que describe la dificultad para abandonar las condiciones de pobreza. Esto se ve reflejado en el 78% de quienes nacieron en los hogares con menos recursos no consigue superar la línea de pobreza por ingresos.

En el caso contrario, 51 de cada 100 personas nacidas en el quintil más alto mantienen esa posición privilegiada durante su vida adulta, mientras que únicamente una de cada cien cae hasta el grupo con menores ingresos.

Para el CEEY esto muestra que el esfuerzo individual continúa condicionado por circunstancias que las personas no pueden elegir, como la familia donde nacen, el patrimonio de sus padres o el acceso a mejores condiciones educativas desde la infancia.

Educación, nacimiento y tono de piel amplían las brechas

El informe señala que las desigualdades de oportunidades en México también están condicionadas por la educación de los padres, la región de origen y características como el género y el tono de piel.

En materia educativa, la brecha comienza desde el hogar, en el que un hijo de padres con estudios profesionales tiene 63% de probabilidad de alcanzar ese mismo nivel educativo, mientras que entre quienes provienen de hogares donde los padres cursaron únicamente la primaria esa posibilidad disminuye hasta 9%.