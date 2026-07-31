Nu dejará de funcionar por unas horas el 5 de agosto; estas operaciones estarán pausadas

¿A qué hora dejará de funcionar la app de Nu?

La pausa programada comenzará el 5 de agosto a las 5:30 de la tarde y concluirá aproximadamente a las 10:00 de la noche.

Durante esas cuatro horas y media, las funciones de la aplicación de Nu no estarán disponibles mientras la empresa realiza ajustes relacionados con su transición a banco.

Las tarjetas garantizadas buscan construir un historial de crédito mientras las instituciones se 'blindan' contra incumplimientos. (Cortesía)

La institución recomendó a los usuarios planear con anticipación cualquier operación importante, especialmente aquellas relacionadas con transferencias bancarias, los pagos de préstamos personales y tarjeta de crédito.

Nu también explicó que, si un cliente realiza una transferencia poco antes de iniciar la pausa, el movimiento podría tardar más tiempo en reflejarse dentro de la aplicación, aunque esto no significa que el dinero se haya perdido.

La empresa indicó que todos los servicios volverán a operar una vez que concluyan los trabajos programados.

¿Qué operaciones no estarán disponibles?

La principal afectación será para las operaciones realizadas mediante SPEI.

Durante la pausa:

No será posible enviar transferencias SPEI.

Tampoco se podrán recibir transferencias SPEI.

No se podrán realizar pagos dentro de la aplicación ya sea de servicos, préstamos personales o tarjeta de crédito.

Sin embargo, Nu aclaró que las tarjetas de débito y crédito seguirán funcionando con normalidad. Esto significa que los clientes podrán continuar realizando compras en establecimientos físicos, comercios en línea y cualquier operación que implique el uso de sus tarjetas.

Además, aseguró que los recursos de los usuarios permanecerán protegidos durante todo el proceso.