El comercio entre México y EU enfrenta un nuevo riesgo: FMCSA quiere retirar a los camioneros que no hablen inglés

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) publicó una propuesta para convertir el incumplimiento del requisito lingüístico en una causa explícita para declarar al conductor fuera de servicio.

Aunque la obligación de comprender inglés existe desde hace décadas, la autoridad pretende incorporarla directamente a las regulaciones federales para asegurar que los inspectores estatales y federales apliquen el mismo criterio en todo Estados Unidos.

La FMCSA calcula que cerca de 9,000 conductores pueden quedar fuera de servicio cada año dentro de las zonas comerciales fronterizas.

Aunque la medida tendría aplicación general, los operadores vinculados con el comercio entre México y Estados Unidos figuran entre los más expuestos, debido al intenso movimiento de carga en la frontera.

La propuesta estará abierta a comentarios de las empresas hasta el 9 de octubre de 2026.

¿Cuánto inglés deben saber?

La norma no exige que los conductores hablen el idioma con fluidez. Deben demostrar que pueden responder preguntas de los inspectores, comunicarse con el público, leer señales de tránsito y completar reportes o registros.

Las inspecciones comenzarán en inglés y, si el agente considera que el conductor no comprende sus instrucciones, podrá realizar una entrevista y después una prueba para confirmar que reconoce señales carreteras y mensajes electrónicos.

Si el operador no acredita estas capacidades, no podrá continuar el recorrido. La empresa deberá localizar a un sustituto para mover la unidad y completar la entrega.

Faltan operadores

La propuesta aparece en un momento en que las empresas transportistas de México y Estados Unidos ya enfrentan dificultades para contratar conductores calificados. Por ello, retirar a un operador del servicio no solo detendría la unidad, sino que también podría complicar su sustitución.

La American Trucking Associations (ATA) situó en 78,800 el déficit de conductores calificados en Estados Unidos, con datos correspondientes a 2022. La organización matizó en 2025 que el problema no radica únicamente en el número de aspirantes, sino en encontrar personas que cumplan las condiciones de seguridad, experiencia y contratación exigidas por las empresas.

En México, representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) calculan que faltan entre 40,000 y 80,000 operadores. La presión resulta especialmente visible en Nuevo Laredo, uno de los principales cruces del comercio bilateral, donde el déficit alcanza entre 2,000 y 3,000 conductores.

La FMCSA estima que una empresa necesitaría en promedio dos días para localizar y enviar a un sustituto, periodo durante el cual la mercancía podría permanecer detenida. El costo alcanzaría 800 dólares diarios por unidad, entre ingresos perdidos, gastos fijos y afectaciones provocadas por el retraso.

A partir de los 9,000 operadores que podrían quedar fuera de servicio durante dos días, la agencia calcula un impacto de 14.4 millones de dólares anuales para los transportistas. La estimación no incluye posibles repercusiones de los embarques tardíos sobre otras partes de la economía.