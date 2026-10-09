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Economía

El menor gasto de México ayuda a contener el crecimiento del déficit fiscal

Conforme se vaya cerrando el ejercicio fiscal 2026 se verá si las diferencias entre lo ejercido y aprobado, son eficiencias en el gasto o una falta de recursos, consideró el CIEP.
vie 09 octubre 2026 07:02 AM
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Trabajadores de Pemex realizan el mantenimiento de ductos que transportan hidrocarburos.
Dentro del gasto programable del gobierno federal, el rubro de Energía trae una de las mayores diferencias con casi 128,000 millones de pesos. Cabe destacar que es la encargada de transferir los apoyos del gobierno federal a Pemex. (Foto: Jesús Almazán)

De enero a agosto, la secretaría de Hacienda reportó una ejecución menor al gasto público aprobado por casi medio billón de pesos, con 477,066 millones, lo que ayudó a contener el déficit fiscal (RFSP) que llegó a los 734,691 millones, un monto que resulta 0.1% real menor frente al mismo periodo del año pasado.

Datos de Hacienda refieren que el subejercicio se concentró en el gasto programable del gobierno federal por una diferencia de 288,939 millones de pesos, también se registraron en los gastos de Pemex por 43,914 millones y de CFE por 22,357 millones. Por igual se ejecutaron menos recursos en la entrega de Participaciones a los estados por 34,066 millones.

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Dentro del gasto programable del gobierno federal, el rubro de Energía registra una de las mayores diferencias con casi 128,000 millones de pesos, y es la encargada de transferir los apoyos del gobierno federal a Pemex, explicó a Expansión, José Luis Clavellina Miller, director de Investigación en el Centro de Investigación Económica y. Presupuestaria (CIEP).

“Este es el más grande que identificamos, pero hay que recordar que todavía este año el gobierno va a dar apoyo a Pemex , entonces es posible que al final de año esto se corrija; es decir, que haya un mayor gasto. Eso dependerá de si la petrolera pueda reestructurar un poco de su deuda mandándola a más largo plazo”, explicó Clavellina Miller.

En tanto, el rubro de Bienestar trae una diferencia, entre lo ejercido y lo programado, por 35,600 millones de pesos, y Comunicaciones por 59,000 millones, estos junto con Energía, son los rubros con mayores subejercicios del gobierno federal.

“Habrá que ver si esto se corrige en lo que queda del año, de no suceder, tendríamos que revisar si se trata de ahorro o de que no se están cumpliendo los programas, de si están cumpliendo sus objetivos con un menor presupuesto, o si no están gastando lo que se había aprobado”, dijo el director de Investigación del .

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora explicó al Senado , la semana pasada, que esta brecha entre el presupuesto ejercido y pagado, es temporal y se reducirá conforme vaya cerrando el año.

“Conforme avance el ejercicio fiscal va a ser subsanado, el pago viene después de la comprobación del gasto, después de la comprobación de las facturas, después de que se haya llevado a cabo toda la conciliación, toda la conciliación del gasto y es una diferencia temporal, en el en el reporte (de las finanzas públicas), y en el registro de los distintos momentos del gasto y presupuesto”, comentó Amador Zamora.

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Ayuda a contener el déficit fiscal

De acuerdo con los reportes de Hacienda en el transcurso del año, se han implementado medidas de eficiencia que han permitido optimizar el uso de los recursos.

En el periodo enero-agosto, de las diferencias entre lo ejercido y lo programado, favorecedoras para las finanzas públicas destaca la que corresponde al costo financiero de la deuda con una diferencia de 121,900 millones, por un costo aprobado por 944,402 millones, y uno ejercido de 822,502 millones.

Esto contribuyó a un descenso de 0.1% real anual del déficit fiscal o Requerimientos Financieros del Sector Público, que es la diferencia entre el gasto y los ingresos que se compensa con deuda.

“Al menos, en el periodo enero-agosto así quedó, pero hay que dar seguimiento los próximos meses, para ver si es bueno o no”, complementó Clavellina Miller.

Cabe destacar, que la dependencia prevé que el gasto neto total cierre 2026 en 9.8 billones de pesos, cuando la meta aprobada es de 10.1 billones. Esto ayudará a llevar los Requerimiento Financieros del Sector Público de 1.59 billones aprobados, a 1.52 billones ajustados, para el cierre de este año.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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