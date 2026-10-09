El menor gasto de México ayuda a contener el crecimiento del déficit fiscal

Dentro del gasto programable del gobierno federal, el rubro de Energía registra una de las mayores diferencias con casi 128,000 millones de pesos, y es la encargada de transferir los apoyos del gobierno federal a Pemex, explicó a Expansión, José Luis Clavellina Miller, director de Investigación en el Centro de Investigación Económica y. Presupuestaria (CIEP).

“Este es el más grande que identificamos, pero hay que recordar que todavía este año el gobierno va a dar apoyo a Pemex , entonces es posible que al final de año esto se corrija; es decir, que haya un mayor gasto. Eso dependerá de si la petrolera pueda reestructurar un poco de su deuda mandándola a más largo plazo”, explicó Clavellina Miller.

En tanto, el rubro de Bienestar trae una diferencia, entre lo ejercido y lo programado, por 35,600 millones de pesos, y Comunicaciones por 59,000 millones, estos junto con Energía, son los rubros con mayores subejercicios del gobierno federal.

“Habrá que ver si esto se corrige en lo que queda del año, de no suceder, tendríamos que revisar si se trata de ahorro o de que no se están cumpliendo los programas, de si están cumpliendo sus objetivos con un menor presupuesto, o si no están gastando lo que se había aprobado”, dijo el director de Investigación del .

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora explicó al Senado , la semana pasada, que esta brecha entre el presupuesto ejercido y pagado, es temporal y se reducirá conforme vaya cerrando el año.

“Conforme avance el ejercicio fiscal va a ser subsanado, el pago viene después de la comprobación del gasto, después de la comprobación de las facturas, después de que se haya llevado a cabo toda la conciliación, toda la conciliación del gasto y es una diferencia temporal, en el en el reporte (de las finanzas públicas), y en el registro de los distintos momentos del gasto y presupuesto”, comentó Amador Zamora.