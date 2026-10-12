La IA cambia la forma de planear viajes, pero las empresas turísticas no logran seguirle el ritmo

Del viaje al pago digital
Para 2028 se esperan alrededor de 5,000 millones de usuarios de billeteras digitales, una expansión que puede cambiar también la forma en que las empresas de viajes convierten a los consumidores.
La representante de Google señaló que el reto para la industria será conectar sus negocios con estas billeteras para que el viajero pueda pasar de descubrir un producto a comprarlo dentro de una experiencia más fluida.
La conexión también puede servir para que las empresas utilicen sus programas de lealtad durante el proceso de compra. La ejecutiva explicó que, al vincular las billeteras digitales con estos programas, las compañías pueden ofrecer beneficios para miembros, experiencias personalizadas y promociones directamente al consumidor, además de aprovechar herramientas enfocadas en elevar la conversión.
“Es realmente importante que, para capturar la capacidad de tener esa experiencia totalmente fluida, es decir, desde el descubrimiento hasta el checkout, las empresas de viajes estén conectadas a billeteras digitales a través de sus programas de lealtad”, dijo
La regulación para potenciar la IA
Silvio Schembri, ministro de Economía, Tecnología y Proyectos Estratégicos de Malta, planteó que la regulación de inteligencia artificial no puede intentar seguir el ritmo de cada avance tecnológico mediante reglas rígidas.
El proceso legislativo puede tomar meses o incluso años, mientras que los modelos de IA pueden entrenarse y cambiar en cuestión de días o semanas. Por eso, consideró que los gobiernos necesitan pasar de un esquema basado exclusivamente en reglas a uno basado en principios que permita acompañar la innovación sin frenarla.
Necesitamos ir más allá de la línea rígida de pensamiento de tener un enfoque basado en reglas y más hacia un enfoque flexible basado en principios
Silvio Schembri, ministro de Economía, Tecnología y Proyectos Estratégicos de Malta
Bajo este esquema, explicó, los gobiernos pueden permitir que las empresas prueben modelos y tecnologías en entornos controlados y, a partir de esos resultados, ajustar la regulación. Malta ya utiliza este tipo de espacios para que las empresas puedan probar productos de IA en un entorno seguro antes de desplegarlos.
Para el ministro, la regulación tampoco debe verse como un obstáculo frente a las empresas, sino como una condición para generar confianza. El gobierno debe proporcionar certeza jurídica y las compañías utilizar ese marco para desarrollar nuevos productos y negocios. “No es regulación contra progreso, es una asociación para mejorar y mejorar el negocio”, dijo.