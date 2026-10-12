La IA cambia la forma de planear viajes, pero las empresas turísticas no logran seguirle el ritmo

El rezago en el uso de IA en la industria turística comienza con los sistemas que sostienen la operación de las compañías. Aerolíneas, hoteles, agencias y otros negocios turísticos suelen tener información distribuida entre distintas plataformas y áreas, lo que dificulta que las herramientas de IA puedan acceder a ella y utilizarla de manera eficiente.

Para las empresas de viajes, ordenar esos datos debe ser prioridad dado que los viajeros y turistas están cambiando la manera en que buscan y comparan sus opciones.

Christie Travers-Smith, directora de Alianzas Estratégicas para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en Google, califica a los viajeros como “súper empoderados”, cada vez más acostumbrados a utilizar inteligencia artificial para consultar información en distintos formatos, desde texto y voz hasta fotografías y mapas.

Es por ello que el reto es que una empresa de la industria puede tener un buen producto, pero si la información que necesita una IA para encontrarlo no está disponible o estructurada correctamente, puede quedar fuera de las respuestas que reciben los viajeros, tanto en los buscadores tradicionales como en las plataformas de IA.

Si no puede leer las instalaciones de tu habitación, tu política de cancelación, y ese tipo de detalles que el consumidor podría estar preguntando, entonces simplemente no aparecerá. Y eso es todo. Será invisible. Christie Travers-Smith, directora de Alianzas Estratégicas para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en Google.



Para la experta, las inversiones de las empresas del sector, deben orientarse en invertir en acciones sencillas, por ejemplo, en planificar correctamente y cómo establecer medidas de seguridad, infraestructura que permitirá un veloz despliegue tecnológico.

Julie Shaincock, líder global para la industria de viajes y transporte en Microsoft Corporation explica que el freno no está en el costo. Las compañías necesitan capacitar a sus empleados, establecer reglas para el uso de estas herramientas y construir la infraestructura que permita incorporarlas sin poner en riesgo la operación.

“Todos encontrarán una manera de controlar el costo u obtener el beneficio de ello. Pero se trata del riesgo de lo desconocido y del talento que necesitamos para hacerlo realidad”, señaló.