El funcionario sostuvo que la negociación de ambos gravámenes ha sido una prioridad de la relación comercial con Estados Unidos, aunque no anunció un acuerdo cerrado, una fecha precisa ni una tasa objetivo para el acero.

“Son medidas generales, la del acero y los vehículos, con diferentes tipos de aranceles. En esas dos vamos a lograr seguramente que tengamos una reducción entre las próximas semanas o meses. Ese ha sido el foco”, declaró.

Su expectativa coincide con un momento de dificultades en las conversaciones, pues The Wall Street Journal reportó que la oposición del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, habría frenado los avances hacia un acuerdo para reducir aranceles al acero , aluminio y automóviles mexicanos, según personas familiarizadas con las negociaciones. El diario también señaló que funcionarios de ambos países sostienen que el diálogo continúa y negaron un punto muerto.

El reporte del WSJ señala que Lutnick se habría resistido a recortes significativos en los gravámenes de 25% sobre automóviles y 50% sobre acero y aluminio, así como a reducciones para productos terminados de esos metales.

Consultado sobre la publicación del WSJ, Ebrard sostuvo que Howard Lutnick no le ha expresado oposición a reducir los aranceles de la sección 232. “En todas las demás, por Zoom o por teléfono, nunca me ha dicho que él se oponga a que se reduzca la 232”, afirmó.

El secretario de Economía lo calificó como “un buen amigo” y reconoció su participación, junto con el representante comercial Jamieson Greer, para conseguir que la mayor parte de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos quedara libre de aranceles.

Ebrard señaló que mantiene una comunicación fluida con el funcionario estadounidense y que su última reunión presencial ocurrió en Carolina del Norte, durante el G20. Frente a las dificultades para alcanzar un acuerdo, resumió la estrategia mexicana como “sangre fría, perseverar” y convencer a la contraparte. También aseguró que las conversaciones continúan diariamente: “No están interrumpidas. Lo primero que quiero que quede claro”.





Autos con tope de 15%

Para la industria automotriz, Ebrard explicó que México busca alinear el arancel con el 15% que Estados Unidos aplica a vehículos de Corea del Sur, además de mantener un mecanismo de descuentos por contenido productivo.

“Lo que estamos planteando es que se alineen los aranceles, o sea, que nadie pague más del 15%”, señaló.

El argumento mexicano es que Washington debe evaluar sus acuerdos comerciales como un sistema. Según el secretario, conceder a Corea del Sur una tasa de 15% sin reglas de origen genera una ventaja frente a la producción instalada en México .

Esa diferencia, sostuvo, también afecta a fabricantes estadounidenses que producen en varios países. Citó a General Motors, con operaciones en Corea del Sur, México y Estados Unidos.

“El costo que va a tener el no estar alineados los dos aranceles, o sea, que les des una ventaja, va a ir en contra de Estados Unidos, de las marcas americanas, y a nosotros también nos perjudica”, afirmó.