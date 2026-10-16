México espera conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses al acero y los vehículos en las próximas semanas o meses, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados.
México logrará reducir aranceles al acero y autos en semanas o meses, asegura Ebrard
El funcionario sostuvo que la negociación de ambos gravámenes ha sido una prioridad de la relación comercial con Estados Unidos, aunque no anunció un acuerdo cerrado, una fecha precisa ni una tasa objetivo para el acero.
“Son medidas generales, la del acero y los vehículos, con diferentes tipos de aranceles. En esas dos vamos a lograr seguramente que tengamos una reducción entre las próximas semanas o meses. Ese ha sido el foco”, declaró.
Su expectativa coincide con un momento de dificultades en las conversaciones, pues The Wall Street Journal reportó que la oposición del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, habría frenado los avances hacia un acuerdo para reducir aranceles al acero , aluminio y automóviles mexicanos, según personas familiarizadas con las negociaciones. El diario también señaló que funcionarios de ambos países sostienen que el diálogo continúa y negaron un punto muerto.
El reporte del WSJ señala que Lutnick se habría resistido a recortes significativos en los gravámenes de 25% sobre automóviles y 50% sobre acero y aluminio, así como a reducciones para productos terminados de esos metales.
Consultado sobre la publicación del WSJ, Ebrard sostuvo que Howard Lutnick no le ha expresado oposición a reducir los aranceles de la sección 232. “En todas las demás, por Zoom o por teléfono, nunca me ha dicho que él se oponga a que se reduzca la 232”, afirmó.
El secretario de Economía lo calificó como “un buen amigo” y reconoció su participación, junto con el representante comercial Jamieson Greer, para conseguir que la mayor parte de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos quedara libre de aranceles.
Ebrard señaló que mantiene una comunicación fluida con el funcionario estadounidense y que su última reunión presencial ocurrió en Carolina del Norte, durante el G20. Frente a las dificultades para alcanzar un acuerdo, resumió la estrategia mexicana como “sangre fría, perseverar” y convencer a la contraparte. También aseguró que las conversaciones continúan diariamente: “No están interrumpidas. Lo primero que quiero que quede claro”.
Autos con tope de 15%
Para la industria automotriz, Ebrard explicó que México busca alinear el arancel con el 15% que Estados Unidos aplica a vehículos de Corea del Sur, además de mantener un mecanismo de descuentos por contenido productivo.
“Lo que estamos planteando es que se alineen los aranceles, o sea, que nadie pague más del 15%”, señaló.
El argumento mexicano es que Washington debe evaluar sus acuerdos comerciales como un sistema. Según el secretario, conceder a Corea del Sur una tasa de 15% sin reglas de origen genera una ventaja frente a la producción instalada en México .
Esa diferencia, sostuvo, también afecta a fabricantes estadounidenses que producen en varios países. Citó a General Motors, con operaciones en Corea del Sur, México y Estados Unidos.
“El costo que va a tener el no estar alineados los dos aranceles, o sea, que les des una ventaja, va a ir en contra de Estados Unidos, de las marcas americanas, y a nosotros también nos perjudica”, afirmó.
Descuentos por contenido
Ebrard recordó que, después del establecimiento del arancel de 25% para automóviles, México propuso un sistema de descuentos por modelo que reconociera la producción regional. Explicó que Estados Unidos limitó ese reconocimiento al contenido estadounidense.
De acuerdo con el funcionario, el mecanismo ya permite que el pago promedio del sector sea considerablemente inferior al 10%.
La negociación actual, añadió, busca combinar una tasa de referencia de 15% con descuentos por contenido. En otro momento de la comparecencia explicó que, para construir ese sistema por modelo, fue necesario desagregar vehículos en 18,000 piezas para identificar quién fabrica cada componente.
Ese trabajo, dijo, refleja la creciente importancia de certificar el origen de la producción mexicana ante las nuevas exigencias del comercio internacional.
EU absorbe hasta 85%
La negociación con Washington también ocupa la mayor parte de los esfuerzos de la dependencia, reconoció Ebrard.
“Nada más mantener la relación con Estados Unidos en términos económicos y financieros nos consume probablemente el 80, 85% del tiempo y del esfuerzo”, expresó.
El secretario advirtió que las decisiones estadounidenses apuntan hacia un modelo de comercio administrado, con exigencias que van más allá de los aranceles y las reglas de origen.
Frente a ese cambio, defendió como un resultado favorable que, según sus cifras, alrededor de 80% del comercio de México con Estados Unidos permanezca libre de aranceles y que el arancel efectivo promedio para las exportaciones mexicanas ronde entre 3% y 3.2%.
Esas cifras corresponden al conjunto de las exportaciones y son distintas de las tasas sectoriales que se negocian para acero y automóviles.
T-MEC con menos incertidumbre
Sobre el T-MEC, Ebrard sostuvo que la prioridad es reducir la incertidumbre que generan las revisiones anuales, después de que no se consiguió la extensión por 16 años que solicitaron México y Canadá.
El funcionario defendió la continuidad del acuerdo durante el horizonte restante de 10 años y señaló que México buscará resolver este año tantos asuntos como sea posible para acotar las revisiones posteriores.
“El objetivo del cierre de este año es tener claridad de qué nos vamos a revisar cada año. ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre”, dijo.
La cuarta ronda de conversaciones con Estados Unidos, cuya fecha aún estaba por determinar, deberá celebrarse antes de que termine el año y se concentrará principalmente en esa tarea, de acuerdo con el secretario.
También sostuvo que durante los próximos años existe la posibilidad de acordar una extensión por 16 años. Subrayó que la importancia del tratado rebasa los aranceles, pues regula numerosas materias de la relación económica.