SHCP y Banxico hacen trabajo coordinado

Durante el 3er Foro Económico de la Universidad Panamericana mencionó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México ( Banxico ) han realizado un buen trabajo coordinado para que el siguiente año el Producto Interno Bruto (PIB) sea mejor el siguiente año.

“La razón por la que estoy optimista hacia adelante es porque la SHCP y Banxico han venido construyendo poco a poco un mejor entorno macroeconómico, un mejor equilibrio, y que hará que la economía en 2027 se sienta menos pesada”.

Sumado a un mejor marco macroeconómico, Meade destacó que el país está bien posicionado en la ola de la inteligencia artificial que vive Estados Unidos. A nivel local destacó un reencuentro entre la inversión pública y la privada.

“La suma de un marco macro, que va a ser sentir al PIB más liviano, con cambios estructurales y una buena gestión de riesgos externos, me da la impresión de que se configura un año 2027 más sólido para tener un buen marco de crecimiento”.

No obstante, las presiones en el gasto se reflejan en el déficit fiscal ampliado, el manejo de la deuda pública y el balance presupuestario.

“El paquete económico, a mi juicio, cumplió expectativas del mercado, el mercado se siente tranquilo con el paquete, pero se sentirá más tranquilo en la medida en lo que en el paquete se comprometió efectivamente se cumpla”.