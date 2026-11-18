Esta recaudación secundaria fue por 208,718 millones de pesos, cuando en el mismo periodo de 2025 fue por 300,471 millones, lo que representa una diferencia de 91,753 millones menos.

Tras las cifras se observan un menor número de contribuyentes registrados en este régimen y autocorrecciones que avanzan por parte de los contribuyentes tras una fuerte batalla del SAT contra la evasión y elusión fiscales, en vez de una reforma fiscal.

Menos grandes contribuyentes

Cada año, el padrón de grandes contribuyentes cambia, hay un ingreso acumulable, que cuando empezó era de 1,250 millones de pesos, pero al considerar la inflación ese ingreso está poco más arriba de los 2,000 millones en la actualidad, lo que va dejando fuera a contribuyentes con menores ingresos. "Es el mismo padrón de grandes contribuyentes que ha sufrido una disminución, del mes de septiembre de 2025 al mes de septiembre de 2026, ya que el umbral de ingresos declarados, para considerarse grande contribuyente, aumenta cada año", detalló Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP).

Al cierre de septiembre pasado, el SAT reportó 15,312 grandes contribuyentes personas morales en su padrón, lo que representó 403 menos, en comparación frente al mismo mes de 2025. Si comparamos con septiembre de 2024 la baja es de 860 registros.

Ponerse al corriente con el SAT

El menor ritmo en la recaudación también refleja la política anti evasión y elusión fiscal que ha predominado desde 2019, con la eliminación de la condonación de créditos fiscales y revisión, de al menos los últimos cinco años fiscales anteriores, y el lanzamiento en 2021 del Plan Maestro del SAT , el cual apostó por la implementación de medidas anti evasión y elusión fiscal, acompañada más adelante de la inteligencia artificial para detectar discrepancias.

Hubo casos mediáticos como, FEMSA, América Móvil, Walmart de México, IBM, Grupo Salinas, entre otros.