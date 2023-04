SIG Comcibloc cuenta con otras tres plantas enfocadas al procesamiento de cartón en Europa, otras tres en Asia y una en Sudamérica, en Brasil, la cual fue inaugurada el año pasado.

La firma tiene el objetivo de utilizar esquemas amigables con el medio ambiente para la generación de energía, apostando por los paneles solares. Una de sus plantas en Alemania, otra en Tailandia y la de Brasil, ya operan con este tipo de energías.

La empresa busca que el complejo en México también opere bajo estos esquemas, por lo cual, la firma ya mandó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la aprobación del proyecto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, contar con un permiso por parte de las autoridades en México para la puesta en marcha de opciones alternativas de generación de energía no es tan fácil. Por ejemplo, a mediados del año pasado, la Semarnat negó el permiso de MIA para un parque solar en la armadora de Audi en Puebla, por realizarla en modalidad regional y no particular, por lo que la automotriz intentó el proceso unos meses después. SIG ya mandó su MIA y ahora está a la espera de la respuesta.

“La planta está construida para poder tener paneles solares en el techo. Obviamente vamos a adecuarnos a las regulaciones locales y vamos a seguir el proceso que se debe de dar. Hasta el momento estamos en la etapa de gestación, de sacar los permisos y hacer todo el proyecto, pero hasta ahora todo está dentro de lo planeado”, asevera Gatica a petición de Expansión en una reunión con medios previa a la inauguración.