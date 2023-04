Los cambios en manufactura abren una nueva ventana de oportunidad para México

En este panorama, la mayoría de la maquinaria especializada proviene de Asia y Europa, por lo que la diferencia del idioma podría figurar como la primera barrera.

Carlos Mortera, director para América Latina de la ATM, refirió que de la capacidad total de la maquinaría en la región, solamente se utiliza el 25%, por lo que es necesario trabajar en la adhesión del personal a las nuevas vanguardias tecnológicas.

“Esto quiere decir que el 75% no se utiliza, porque falló la herramienta de corte, no tuvo el uso correcto o el mantenimiento a tiempo, el personal no estaba capacitado, pero eso significa, que se está dejando de utilizar ese potencial, a lo que también hay que agregar la falta de conocimiento”, añade.

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial considera que, además del nearshoring, la tensión entre Estados Unidos y China también abre una ventana de oportunidad para la industria manufacturera en México.

Desde la perspectiva de Luis Lizcano, presidente del organismo, los procesos que mayormente se están utilizando son aquellos relacionados con los maquinados de precisión, acabados superficiales y tratamientos térmicos y de fundición entre otros, destacando que la condición demográfica de México crea otro escenario idóneo al momento de hacerle frente a estos requerimientos.

“Debemos buscar las formas de tener esa población joven con conocimiento, capacitación y educación, para poder cubrir este déficit de talento, pero la buena noticia es que tenemos la materia prima para cubrirlo, tenemos la gente, cuando en otros países no existe”, concluye.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México viven más de 126 millones de personas, c un promedio de edad de 29 años.