Nearshoring: entre la utopía económica y la realidad laboral

Para que la realidad supere la utopía

A pesar de los avances en la atracción de inversiones en el entorno automotor, las áreas de alta tecnología y valor agregado, como el diseño o el desarrollo de componentes que requieren un alto nivel de tecnología, como chips o celdas de baterías, aún no han puesto sus ojos en México. En cambio, el trabajo mecánico y secuencial sigue predominando en muchos sectores industriales. Una de las razones es la limitada accesibilidad a la educación superior en el país.

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) destaca que solo el 18% de las personas jóvenes en México logran ingresar a la universidad. El punto de inflexión aquí radica en la necesidad de un cambio en el paradigma educativo. Willebaldo Gómez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, sugiere que preparar a los individuos con habilidades y competencias especializadas podría redefinir potencialmente la posición de los trabajadores en términos de salarios. La educación, sostiene, no debería culminar únicamente en un título, sino que debe servir como un vehículo para empoderar a los trabajadores a acceder a nuevas posiciones y roles dentro de sus industrias.

Carlos M. entró a la planta para la que aún sigue laborando a los 20 años y, desde entonces, avanzó su preparación educativa conforme el trabajo se lo permitía: tomaba tres horas de clases los sábados, después de trabajar seis horas. Hoy cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial. No obstante, a pesar de sus logros académicos, todavía enfrenta obstáculos para acceder a oportunidades especializadas dentro del sector automotriz. La pregunta que plantea aún no tiene respuesta: ¿cómo se logra la transición de ser considerado mano de obra manual a ser reconocido como un ingeniero legítimo en el piso de la fábrica?

Desde la perspectiva de Paul Bocking, co-coordinador del Proyecto de Solidaridad Obrera Intersindical en México, el Estado debería adoptar un enfoque más equitativo y humano en el entorno laboral. “Puedes subir los salarios, puedes cuidar los derechos de los trabajadores y aún así las empresas van a querer llegar a México”. Bocking sostiene que no afectará los márgenes de ganancia de las empresas, especialmente dado el atractivo geográfico de México.

El término nearshoring resuena como una promesa tentadora para México, una oportunidad para el crecimiento y el bienestar. Sin embargo, esta noción de prosperidad debe extenderse más allá de las cifras y las inversiones, hacia la vida cotidiana de quienes componen la fuerza laboral del país.

“Pero hoy no hay una propuesta, no hay política de formación de los trabajadores para que puedan desarrollarse y entrar a una etapa superior en la cadena de valor. El gobierno se contenta porque llegue el empresario y abra fuentes de empleo, pero no se preocupa por los procesos de capacitación, elevación de la productividad, análisis y gestión de la propia economía”, añade Gómez.