Autopartes chinas lideran ventas en el boom del comercio de refacciones online

Aunque la categoría de autopartes actualmente ocupa el cuarto lugar en términos de ventas en Mercado Libre, Mossberg no descarta la posibilidad de que ascienda al tercer lugar en el mediano plazo, superando a categorías como electrónica, hogar y moda.

Las ventas de autopartes han experimentado un aumento del 35% de enero a noviembre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado, con un aumento del 19% en las visitas. "Somos la categoría que más está creciendo en los últimos dos años”, detalla.

José de Jesús Rentería, sales manager de autopartes de Meracdo Libre, resalta que están observando una migración hacia nuevas piezas mecánicas de marcas y proyectos emergentes, no solo en el ámbito de los autos eléctricos, sino también con la entrada de más de cuatro armadoras chinas al mercado mexicano en los últimos dos años.

También las autopartes para motocicletas han experimentado un crecimiento aún más destacado, con un aumento del 54% en los últimos dos años. Este crecimiento se atribuye a la creciente preferencia del mercado por los vehículos de dos ruedas, ya que, por ejemplo, el año pasado se vendieron más de 1 millón 250 mil motocicletas, superando las ventas de automóviles, según datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas.

En este contexto, las piezas "Made in China" se han vuelto fundamentales, tanto en accesorios como en las marcas clave del segmento, como Italika, que concentran su manufactura en el gigante asiático. Aunque hasta el momento no hay marcas chinas que vendan directamente refacciones para autos en México, los entrevistados no descartan la posibilidad de que esto cambie en función de la demanda.