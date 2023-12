"En estado de alerta", deuda de Pemex ahoga a proveedores

Con una deuda financiera de más de 105,000 millones de dólares, la gigante estatal debía también a sus proveedores unos 297,000 millones de pesos (17,220 millones de dólares) al cierre de septiembre, según sus propios datos. En una conferencia con analistas sobre su resultados, en octubre, dijo que el monto era cuantioso porque incluía muchos rubros, pero no precisó.

La asociación que agrupa a empresas privadas y extranjeras de hidrocarburos en México, Amexhi, alertó al Gobierno en una misiva que la falta de pago de Pemex amenaza la continuidad de actividades petroleras, las metas de producción, así como la viabilidad financiera de proyectos de extracción ya en marcha.

Amexhi externó su preocupación sobre la "situación crítica" que está generando la enorme deuda de la estatal en la industria petrolera en México en una carta enviada a los secretarios de Energía, Miguel Ángel Maciel, y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, esta semana, de la que Reuters obtuvo una copia.

El llamado de Amexhi a resolver pronto el problema se sumó al de la asociación que agrupa a empresas de servicios petroleros, AMESPAC, entre cuyos miembros están SLB, antes llamada Schlumberger, así como Halliburton y Baker Hughes y que esta semana pidió a Pemex abonar el pago de varios meses de adeudos a sus agremiados a más tardar el 15 de diciembre.

"Algunas de las empresas afectadas han notificado oficialmente a Pemex el impacto que tienen estos retrasos en su posición financiera", señala el documento y advierte que la falta de pago "incidirá en una afectación severa en la producción de hidrocarburos en el país".

Amexhi, que pidió a ambos funcionarios tomar cartas en el asunto, no respondió a una consulta de Reuters sobre la carta. La Secretaría de Hacienda no hizo comentarios y tampoco la de Energía. Pemex no respondió a solicitudes de comentarios.

La estatal ha recibido el equivalente a más de 70,000 millones de dólares durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en capitalizaciones, amortizaciones de deuda, rebajas y beneficios fiscales.

Sin embargo, ha podido apenas evitar la declinación de su producción de crudo y condensados -que ronda 1.9 millón de barriles por día-, poniendo en duda la promesa del presidente de lograr la autosuficiencia de México en combustibles hacia el final de su mandato en 2024.