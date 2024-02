Un viaje en Mexicana: un vuelo semivacío y un mostrador difícil de encontrar

Pero pagar un precio más bajo puede salir caro. Cuando el tiempo para tomar el vuelo de regreso es más ajustado, los problemas de gestión y servicio al cliente de la aerolínea se vuelven más evidentes durante el trayecto de vuelta.

Mexicana no incluye en el correo de confirmación de compra información sobre la terminal específica del aeropuerto de Monterrey desde la cual partirá el vuelo, ni proporciona un número de atención al cliente para consultar dicha información. Una vez en la terminal aérea, la señalización es insuficiente, careciendo de letreros que indiquen la ubicación de los mostradores de la compañía. Dado que no se ofrece la opción de realizar el check-in en línea, es necesario localizar la sede de la aerolínea para completar el proceso de embarque.

En el trayecto se encuentran los mostradores de Volaris y Viva Aerobus, y algunos de otras compañías internacionales. Personal de estas empresas merodean el lugar aunque no tienen ningún vuelo en agenda para las próximas dos horas. Pero del personal de Mexicana no hay rastro y ninguno de los mostradores da la impresión de ser ocupado por la compañía. El personal de la terminal aérea que se encuentra en el camino desconoce a dónde es que los pasajeros deben dirigirse para presentarse ante Mexicana.

Después de varios intentos, una empleada de otra aerolínea señala el mostrador de la compañía estatal. Se encuentra muy cerca de una de las entradas de la terminal, pero no hay nada que indique que este mostrador pertenece a la compañía, ya que lo comparte con otras empresas como Magnicharters, Air Canada y Copa Airlines. De éstas últimas tampoco hay personal, pero sí letreros que indican que esa es su sede. De Mexicana no hay nada.

La aerolínea estatal sólo tiene vuelos de la Ciudad de México a Monterrey dos veces por semana –lunes y miércoles– y esa es la explicación por la cual la empresa aún no tiene un mostrador propio, según dijo más tarde el gerente de la aerolínea.

Después de varios minutos es posible encontrar a una empleada de seguridad Mexicana. Porta un chaleco amarillo imposible de asociar rápidamente con la compañía. Ya no hay nadie en los mostradores y ella no puede hacer labores operativas. Se comunica por radio con el resto de los empleados, el abordaje está en proceso, pero no hay nadie que pueda volver a los mostradores y emitir un pase impreso. Todos están ahora dentro de la sala de abordaje. Minutos después llega otra empleada, la única opción que ofrece es comunicarse mediante la página de Facebook con el servicio al cliente de la compañía. Dice que no sabe qué más se puede hacer, que hasta ahora estos casos de clientes que llegan demorados han sido pocos y que no tiene muchas instrucciones de cómo actuar. Es su primer empleo en una aerolínea, cuenta.

El gerente de la aerolínea se acerca tiempo después. Aún no es la hora agendada para que el avión despegue, pero dice que éste ya se ha ido, con apenas 28 pasajeros a bordo y que esa baja afluencia es una de las razones por las cuales dejaron el mostrador antes de tiempo. Comienza una de esas conversaciones usuales cuando un cliente está insatisfecho.

El gerente intenta defender que sí existen elementos suficientes para encontrar a la aerolínea en la terminal aérea. Por ejemplo, dice, que en las cuentas de Instagram y Facebook de Mexicana se encuentra toda la información sobre en dónde está la aerolínea en el aeropuerto de Monterrey. Intenta buscar esos datos usando su celular y accediendo a una de estas redes sociales pero él mismo no la encuentra rápidamente.

No hay ninguna solución a tomar en el corto plazo. Es jueves y el próximo vuelo de Mexicana de Monterrey a Ciudad de México es hasta el siguiente lunes a las 5:20 de la tarde. La alternativa sigue siendo la misma: comunicarse mediante el perfil de Facebook de Mexicana y esperar a ser atendida. Tampoco hay un número de atención al cliente al cual llamar. El gerente dice que entonces el personal se comunicará para intentar llegar a un acuerdo y ofrecer una solución, aunque no promete que el dinero pueda ser devuelto. Hasta este lunes –cinco días después de lo acontecido– esa llamada no ha llegado.