Una conducción centrada en el ahorro de combustible

Más allá del diseño, la eficiencia de combustible también es buena. Mientras que otros sedanes compactos equiparables en tamaño ofrecen un rendimiento que oscila entre los 7 y 14 kilómetros por litro de combustible, el híbrido de Toyota ronda los 20 kilómetros por litro en su versión no enchufable, mientras que la plug-in hybrid ronda los 29 kilómetros por litro.

Eso sí, no esperes una conducción deportiva. Después de tres días de probar el Prius en un entorno urbano, queda claro que su prioridad es la eficiencia, no la emoción. Su motor híbrido entrega una potencia suficiente para el día a día, pero no esperes una aceleración vertiginosa que te pegue al asiento.

Donde el Prius realmente brilla es en su economía de combustible. En un entorno urbano congestionado, donde el tráfico puede detenerse en cualquier momento, la capacidad del sistema híbrido para maximizar la eficiencia de combustible se traduce en un rendimiento 30% superior al de un sedán compacto a gasolina.

A diferencia de los vehículos convencionales, el Prius no ofrece un torque instantáneo al acelerar; en su lugar, brinda una sensación de manejo racional y cuidadosamente ajustada. Esta experiencia se traduce en una conducción suave y controlada, donde el sistema híbrido trabaja para maximizar la eficiencia de combustible, con un sistema de frenado regenerativo que aprovecha el frenado constante para recargar la batería.

Circula todos los días

Además de la eficiencia de combustible, Prius ofrece una ventaja adicional: la capacidad de circular todos los días en medio de las recurrentes contingencias ambientales. Esto se debe a que tanto los modelos híbridos como los eléctricos están exentos de las restricciones de circulación impuestas durante el llamado “doble Hoy No Circula”. Además, está exento del pago de tenencia y de la verificación durante un periodo de ocho años.

A diferencia de los 100% eléctricos, Prius puede funcionar solo con el motor de combustión cuando la batería se descarga, eliminando la "ansiedad de rango" asociada con los vehículos que dependen únicamente de la carga de la batería.

Estos beneficios, sumado a su precio –con una versión de entrada desde 484,900 pesos–, han generado una alta demanda del modelo.

La lista de espera

Toyota prevé colocar más de 5,500 unidades del Prius de quinta generación en su primer año de ventas. No obstante, el modelo es víctima de su propio éxito. La capacidad de producción y distribución de Toyota ha enfrentado limitaciones que se traducen en tiempos de espera para los clientes que desean adquirir este popular modelo, así es que puede que toque esperar varios meses para poder recibir una unidad del nuevo Prius.