La Canaero aboga por más inversión en aeropuertos para atraer a más aerolíneas

Fortalecer el sistema aeroportuario de la ZMVM

Olivares destacó la importancia del desarrollo de la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), un proyecto emblemático que aún no ha alcanzado su pleno potencial como aeropuerto de pasajeros. No obstante, Olivares subrayó que el AIFA no es el único reto en materia de conectividad aérea.

También enfatizó la relevancia de fortalecer el sistema aeroportuario de la zona metropolitana, que incluye al aeropuerto de Toluca, en el Estado de México. Este último, aunque actualmente operado principalmente para aerolíneas de vuelos privados, podría desempeñar un papel crucial en la mejora de la conectividad regional.

“Creemos que cada aeropuerto debe tener su nicho de mercado, y al mismo tiempo, irse apoyando entre todos”, afirmó la presidenta de Canaero.

Respecto a los niveles de pasajeros del AIFA, Olivares expresó optimismo y destacó la importancia de facilitar el acceso al aeropuerto para atraer a más viajeros. “Con que sea más fácil llegar, se va a poder apoyar a que se haga más tráfico”, señaló.

En línea con estos esfuerzos, el gobierno federal ha delineado planes para mejorar la accesibilidad al AIFA. Uno de los proyectos destacados es la extensión de la ruta del Tren Suburbano, que partirá desde la Ciudad de México hasta el aeropuerto.

Según Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México (SICT), se espera que en junio se inaugure un primer tramo de esta ruta, que conectará la estación Lechería en el Estado de México con el AIFA. Hoy, este tren opera una ruta que va desde la estación Buenavista, en el centro de la capital del país, hacia Lechería en el Edomex.

Seguridad, en colaboración con la Marina

La presidenta de Canaero describe la presencia de oficiales de la Secretaría de Marina en el AICM como una "experiencia de colaboración". Estos elementos navales comenzaron a desempeñar funciones de seguridad en la terminal aérea desde febrero de 2022, y fue en octubre del año pasado cuando asumieron el control total, mediante un decreto presidencial.

Se prevé que miembros de este cuerpo militar también asuman el control de los aeropuertos de Matamoros, Ciudad del Carmen, Loreto, Guaymas, Obregón y Colima, los cuales serían administrados tentativamente bajo el grupo aeroportuario Casiopea.

"Hemos estado trabajando de cerca con las autoridades y manteniendo un diálogo abierto. Hasta ahora, la presencia de la Marina en el AICM ha sido positiva. Sin embargo, debemos esperar para ver qué cambios trae consigo el próximo sexenio", declaró Olivares.

Piso parejo con la entrada de Mexicana

La Canaero reitera su solicitud de un trato equitativo para todas las aerolíneas ante el inicio de operaciones de Mexicana de Aviación, la línea aérea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que busca ofrecer tarifas hasta 20% más bajas que las compañías privadas.

Olivares afirma que el sector privado ha recibido favorablemente la llegada del nuevo competidor, dada la naturaleza competitiva del sector.

"Siempre ha existido una fuerte competencia. Varias aerolíneas han abandonado mercados. Es una industria con márgenes de ganancia estrechos y altos costos, por lo tanto, lo único que solicitamos es igualdad de condiciones", declara.

La reducción de slots va hasta 2025

La reducción temporal de vuelos nacionales, que comenzó en enero de este año, se extenderá hasta 2025. Sin embargo, según la presidenta de Canaero, esta medida no ha afectado la operación de las líneas aéreas en el AICM.

Olivares explica que la planificación de los horarios de vuelo se llevó a cabo de manera coordinada entre las aerolíneas y las autoridades.

"La reducción está siendo gestionada de forma controlada y planificada, pero es crucial que sea temporal para promover un aumento en los vuelos, la inversión y el interés de más aerolíneas en operar en nuestro país", añade.