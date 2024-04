Entre escombros y esperanza: la desigual reconstrucción de Acapulco

Hugo, propietario de un departamento en la zona, menciona que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda para mejorar sus propiedades, las cuales en su mayoría se utilizan para viajes familiares o forman parte de la oferta de alojamiento en la plataforma de Airbnb.

"Hemos ido reconstruyendo el departamento poco a poco. Hemos pasado algunos fines de semana aquí y al menos ya es habitable. Ahora estamos en proceso de comprar protectores para las ventanas, algo que no teníamos antes", relata.

Entre la fuga de talento y la esperanza

Mientras que la recuperación de los condominios avanza lentamente, las vías de acceso a las áreas residenciales no parecen tener problemas, según testimonios de algunos trabajadores de restaurantes y residentes locales. Sin embargo, la fuerza laboral del puerto no puede esperar a que se complete la reconstrucción, ya que no pueden detener sus ingresos.

"Muchos se han ido a Los Cabos o Cancún para no perder sus fuentes de ingresos, ya que aquí el trabajo es escaso y las propinas aún no se han recuperado por completo", comenta un parrillero, de un restaurante buffet cerca del Forum Mundo Imperial, que pidió no citar su nombre. "Yo también quiero irme, pero mi esposa está enferma y acaba de someterse a una cirugía, así que primero tenemos que esperar a que se recupere", agrega.

Los profesionales del sector turístico coinciden en que la completa recuperación del puerto requerirá aproximadamente dos años y reconocen el apoyo recibido de las autoridades para impulsar el destino turístico.

"Esperamos que con la reapertura de las discotecas aumente el flujo de visitantes; actualmente ni siquiera Baby'O está abierto, la mayoría son restaurantes, que fueron de los primeros en reanudar actividades", comentó un taxista.

Según datos de la Secretaría de Turismo del estado, la ocupación hotelera en Acapulco hasta el 16 de abril fue del 42.9% en promedio. En la Zona Diamante fue del 28.3%, en la Dorada del 63.3%, y en la Náutica del 19.4%. Sin embargo, la dependencia carece de información sobre la disponibilidad de habitaciones por zona, así como sobre la disponibilidad en condominios o tiempos compartidos.

A pesar de dejar atrás los estragos causados por el huracán Otis, los habitantes de Acapulco mantienen un espíritu inquebrantable y confían en que el puerto resurja, ahora como un destino turístico internacional.