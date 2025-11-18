¿Quién es el dueño de Cloudflare, la empresa responsable del 20% del internet mundial?

¿Quién es el dueño de Cloudflare?

Global Images Ukraine (Global Images Ukraine via Getty )

Matthew Prince aparece como cofundador y figura central de Cloudflare desde su creación. Su rol se menciona en cada etapa de la historia de la empresa y continúa presente como responsable de decisiones estratégicas. Su participación no solo está ligada a la idea inicial, sino a la transición del proyecto hacia una compañía con financiamiento, estructura y operación global.

En el trabajo inicial participaron también Lee Holloway y Michelle Zatlyn. Holloway desarrolló la arquitectura técnica sobre la cual evolucionó la herramienta original y fue responsable del primer prototipo funcional. Zatlyn se integró durante la etapa en que la idea pasó de ser un proyecto experimental a un negocio estructurado con un plan formal. Ambos aparecen como pilares del desarrollo técnico y operativo desde los primeros años.

La transición de iniciativa experimental a empresa formal se concretó cuando Prince impulsó la búsqueda de inversión para ampliar recursos, contratar personal especializado y establecer operaciones desde oficinas en California. Ese paso permitió que la compañía avanzara hacia un modelo empresarial que ofrecía servicios de infraestructura a escala global.

Con ese proceso se consolidó el control de Cloudflare en su estructura actual y su presencia en el ecosistema digital. El crecimiento sostenido y la adopción de la plataforma explican por qué se considera una empresa clave en el funcionamiento de internet a nivel global.

De Project Honey Pot al diseño del concepto de Cloudflare

El origen se remonta a 2004, cuando Matthew Prince y Lee Holloway plantearon una pregunta puntual: de dónde proviene el spam en el correo electrónico. Para responderla desarrollaron un sistema que permitía rastrear cómo actores maliciosos obtenían direcciones mediante rastreo automatizado. Ese proyecto se llamó Project Honey Pot.

Project Honey Pot comenzó como una herramienta de observación, pero evolucionó conforme administradores de sitios detectaron nuevos comportamientos maliciosos. Miles de páginas de más de 185 países se sumaron al proyecto y aportaron información. El sistema detectaba intentos de acceso abusivo, rastreo automatizado y patrones asociados con ataques. La herramienta funcionaba como un sistema colaborativo que registraba y analizaba intentos de abuso digital para identificar patrones y métodos utilizados por actores maliciosos.

Aunque los participantes valoraban la capacidad de observar comportamientos dañinos, surgió una petición constante: no solo rastrear amenazas, sino detenerlas. Esa solicitud marcaría el punto de inflexión para ampliar el alcance del proyecto.

El aprendizaje acumulado durante esos años permitió establecer las bases técnicas para lo que se convertiría en Cloudflare, al reunir datos sobre ataques en internet y comprender los patrones que debían mitigarse.

Del aula de Harvard a la construcción de la empresa

Durante 2009, Prince tomó una pausa profesional para cursar un MBA en Harvard Business School. Ahí conoció a Michelle Zatlyn. En una conversación, Prince describió el funcionamiento del proyecto y la comunidad internacional que participaba en él. Zatlyn identificó una oportunidad para crear un servicio que no solo observara el tráfico malicioso, sino que actuara para bloquearlo.

Ambos comenzaron a desarrollar un plan de negocio. El primer nombre considerado fue “Project Web Wall”, aunque no se mantuvo. Un conocido de Prince sugirió que el concepto se asemejaba a un firewall en la nube, propuesta que derivó en el nombre Cloudflare. El equipo trabajó con docentes de la institución para refinar el modelo mientras Holloway construía un prototipo funcional.

En abril de ese mismo año, la propuesta ganó la competencia de planes de negocio de Harvard Business School, lo que validó la viabilidad del proyecto ante asesores e inversionistas. Posteriormente, los cofundadores se trasladaron a California para continuar la fase de desarrollo tecnológico y organización empresarial.

Durante noviembre de 2009, Cloudflare cerró una ronda de inversión Serie A con fondos como Venrock y Pelion Venture Partners. Ese financiamiento permitió la contratación de personal técnico e iniciar operaciones formales como empresa.