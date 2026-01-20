La compañía de streaming Netflix presentó una oferta simplificada para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.
Netflix promete pago en efectivo para comprar a Warner Bros
"El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas", indicó Netflix.
La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de batalla entre Netflix y Paramount, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.
La operación "sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior", agregó.
Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).
Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.
Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82,700 millones de dólares incluida la deuda (72,000 millones sin deuda).
Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.
Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108,400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD. Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero de 2026.
En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.
Netflix completó la compra de Warner Bros. Discovery por casi 83,000 millones de dólares a principios de diciembre de 2025. Ambas compañías prevén que la adquisición se complete entre un año o año y medio, una vez que se hayan separado las cadenas de televisión TNT y CNN, las cuales se mantendrán de forma independiente a WBD.
El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria y, en caso de que éste no se complete, Netflix acordó pagar 5,800 millones de dólares, mientras que WBD pagaría 2,800 millones si decide cancelarlo o buscar otra fusión.