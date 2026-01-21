Compañías telefónicas ya suspendieron líneas de celulares a pesar de que el registro vence en junio, ¿por qué?

Restricciones anticipadas como mecanismo de presión

En algunos casos, las empresas están enviando mensajes de texto para advertir a los usuarios que deben registrar su número, incluso cuando aún disponen de semanas o meses para hacerlo. En otros, la estrategia es más directa: se restringe el servicio de llamadas o se bloquea el acceso a datos móviles sin previo aviso.

“Sabemos que en medio de los tiempos que se acordaron para que las personas puedan registrarse, los operadores ya no dejarán realizar recargas, y aunque se cuente con saldo, no podrá ser usado porque simplemente no se podrá descargar datos”, aseguró un trabajador de un Centro de Atención a Clientes de AT&T.

La misma dinámica ya se observa en otras compañías. “Es recomendable que hagan el registro lo antes posible porque hay muchos usuarios a los que ya les suspendieron las líneas, y a otros es posible que en el mediano plazo cuando realicen llamadas sonará la grabación de este número que está marcando es incorrecto”, reveló una trabajadora de un Centro de Atención de Movistar.

Esta política no es un hecho aislado. Una fuente del sector corroboró a Expansión que, al interior de la industria, ya se discute la aplicación de estas restricciones como mecanismo para acelerar el cumplimiento del registro, ante el rezago que enfrentan las empresas frente al calendario oficial.

El impacto potencial es amplio. La estrategia afectaría a 131.6 millones de personas, equivalentes al 83.2% de los usuarios móviles en México, que forman parte del segmento de prepago, el más sensible a cualquier interrupción del servicio por su dependencia de recargas frecuentes y conectividad inmediata.