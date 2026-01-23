Publicidad

Registran una toma clandestina de gas LP cada nueve horas

Se identifica una toma clandestina de huachigás cada nueve horas y 10 minutos, el mismo tiempo que toma el mismo tiempo de una jornada laboral de ocho horas y una de comida o un vuelo promedio a Argentina.
vie 23 enero 2026 04:10 PM
Huachigás está imparable: hay una toma clandestina de gas LP cada nueve horas sobre todo en estos estados
El mercado ilícito del gas LP abastece también a parte de la población. (AleksandarGeorgiev/Getty Images/iStockphoto)

El huachicol o robo de combustibles como gasolinas y diésel no es la única ordeña que se realiza en el país, también existe el robo de gas LP, actividad que se nombró como huachigás.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Ciudadano IGAVIM, de enero a septiembre del año pasado se identificaron un total de 757 tomas clandestinas de gas LP a lo largo del país, aunque algunos estados concentran el registro de este ilícito.

Si se pone un margen de tiempo, se identifica una toma clandestina de huachigás cada nueve horas y 10 minutos, que en perspectiva es una jornada laboral de ocho horas y una de comida o un vuelo promedio a Argentina.

“A nivel nacional, a partir de diciembre de 2024 la tendencia repuntó, sin embargo, mantuvo una constante negativa de mayo a septiembre de 2025”, aunque las cifras reportadas hasta el noveno mes del año previo son menores, la cantidad de piquetes sigue siendo considerable, muestran las estadísticas.

Estados con más huachigás

La infraestructura que gasoductos que permiten el transporte del gas LP y los estados por los que se extiende son clave para conocer los puntos en los que se concentra el robo del combustible.

Puebla es el estado que lidera el número de tomas clandestinas de gas LP. Entre enero y septiembre del 2025 registró 326 piquetes, una cifra importante pero 7.9% menor que los 354 registrados en el mismo periodo del 2024.

Le sigue el Estado de México, quien sí vio un reporte sustancial en el robo del combustible, al pasar de 60 piquetes entre enero y septiembre dle 2024 a 147 en el mismo periodo del 2025, lo que representa un aumento del 145%.

Tlaxcala es el tercer estado en encabezar la lista de tomas clandestinas con un total de 121 entre enero y septiembre del 2025, un 32.9% mayor que las 91 que se registraron en el mismo periodo del año previo.

En el caso de Hidalgo, una entidad que por un años ha encabezado el huachicol que es el robo de gasolinas, en el robo de gas LP la tendencia no es igual de masiva, pues al cierre del tercer trimestre del 2025 se registraron 97 tomas clandestinas, cuando en el mismo lapso del 2024 se tenían apenas siete, lo que representó un aumento del 1.285%.

Al respecto, Marcial Díaz, socio de la consultora Qua Energy Consulting, dijo que el caso del gas LP, si bien hay cifras generales menores, la reducción es mínima, con una incidencia en el delito concentrada en Puebla, con más del 40% del total de tomas clandestinas del país. “Esto es delicado porque el gas LP tiene un impacto directo en hogares, seguridad pública ibay riesgos de explosión, no solo en pérdidas económicas”, aseguró.

El especialista aseguró que el tema no solo se trata de números, sino se todos los riesgos que implica esta actividad ilícita con productos de riesgo. “Un error común es medir el huachicol solo por el número de tomas. El propio IGAVIM advierte que también debemos medir riesgos ambientales, contaminación, pérdidas fiscales y la economía ilegal que se genera alrededor. Cada toma clandestina es un punto de fuga económica, ambiental y de seguridad.” añadió.

Las empresas también son otro factor que paga caro el robo del combustible, pues no solo es el robo en sí, sino las zonas en las que ya no abastece el mercado legal, se les aplican mayores regulaciones, costos operativos e incluso reputacionales sobre la actividad que realizan.

Finalmente, la disminución nacional no significa que el problema esté resuelto; significa que el delito se adapta, cambia de ubicación y ajusta su forma de operar. “Mientras exista demanda, debilidad en la trazabilidad y zonas con baja vigilancia efectiva, el incentivo económico seguirá ahí”, puntualizó.

Según el IGAVIM, en el ranking municipal en 48 municipios se identificó, por lo menos, 1 toma clandestina
en ductos de gas LP. “Es importante remarcar que aunque el delito solo presenta registros en 10 entidades,
se reitera la importancia de analizar los impactos acumulativos que genera en los delitos de alto impacto y otros territorios, así como una alternativa dentro de la economía delictiva”, concluye el Observatorio.

