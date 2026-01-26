La preferencia por los vehículos con motor de combustión interna volvió a ganar terreno y hoy 60% de los potenciales compradores en México se inclina por esta opción, frente al 47% registrado en 2024, no por nostalgia sino por pragmatismo, asociado a un menor precio inicial, mayor familiaridad tecnológica y mejor adaptación a las condiciones de manejo del país, sobre todo en SUV y pickups.

En sentido contrario, los híbridos pierden atractivo y su preferencia cae a 23%, desde el 32% del año pasado, mientras que los vehículos totalmente eléctricos también resienten el momento del mercado, ya que aunque el interés por una movilidad más limpia sigue presente, la infraestructura disponible, los costos y la incertidumbre global frenan la decisión final.

El estudio muestra que 40% de los potenciales compradores de vehículos eléctricos en México ha reconsiderado o pospuesto su compra por disrupciones geopolíticas, asociadas a una menor producción, problemas logísticos y aranceles que enfrían el entusiasmo incluso entre quienes ya habían dado el primer paso hacia la electrificación.

La infraestructura se mantiene como el principal obstáculo, con una falta de cargadores públicos y domésticos que, junto con la ansiedad por la autonomía, pesa más que los beneficios ambientales o los ahorros de largo plazo, sobre todo en un país donde más de la mitad de los hogares tiene menos de 100 metros cuadrados y la instalación de un cargador en casa no siempre resulta viable.

