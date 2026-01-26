Publicidad

México ajusta el rumbo en movilidad y se inclina de nuevo por la combustión

El EY Mobility Consumer Index 2025 muestra un comprador más prudente, con mayor preferencia por vehículos de combustión y menor apetito por opciones electrificadas.
lun 26 enero 2026 03:08 PM
México le 'hace el feo' a los auto híbridos: aumenta la compra de carros de gasolina y esta es la razón
El interés por los vehículos con motor de combustión interna repunta en 2025, mientras que los híbridos y los eléctricos pierden peso en las decisiones de compra, de acuerdo con el EY Mobility Consumer Index 2025. (iStock)

Comprar un coche ya no es un impulso, es una decisión que se piensa más de una vez: se compara, se pospone y se discute en casa, con cautela y con más variables sobre la mesa.

Ese es el punto de partida del EY Mobility Consumer Index 2025, un estudio que confirma que el consumidor mexicano está en modo prudente y ajusta sus expectativas frente a un sector que cambia rápido y a la presión que ejerce la coyuntura geopolítica.

De acuerdo con el informe, 65% planea comprar un vehículo en los próximos 24 meses, la intención sigue ahí, aunque cambian el cómo y el qué, porque la transición hacia nuevas formas de movilidad no avanza en línea recta y combina avances con pausas y retrocesos.

La preferencia por los vehículos con motor de combustión interna volvió a ganar terreno y hoy 60% de los potenciales compradores en México se inclina por esta opción, frente al 47% registrado en 2024, no por nostalgia sino por pragmatismo, asociado a un menor precio inicial, mayor familiaridad tecnológica y mejor adaptación a las condiciones de manejo del país, sobre todo en SUV y pickups.

En sentido contrario, los híbridos pierden atractivo y su preferencia cae a 23%, desde el 32% del año pasado, mientras que los vehículos totalmente eléctricos también resienten el momento del mercado, ya que aunque el interés por una movilidad más limpia sigue presente, la infraestructura disponible, los costos y la incertidumbre global frenan la decisión final.

El estudio muestra que 40% de los potenciales compradores de vehículos eléctricos en México ha reconsiderado o pospuesto su compra por disrupciones geopolíticas, asociadas a una menor producción, problemas logísticos y aranceles que enfrían el entusiasmo incluso entre quienes ya habían dado el primer paso hacia la electrificación.

La infraestructura se mantiene como el principal obstáculo, con una falta de cargadores públicos y domésticos que, junto con la ansiedad por la autonomía, pesa más que los beneficios ambientales o los ahorros de largo plazo, sobre todo en un país donde más de la mitad de los hogares tiene menos de 100 metros cuadrados y la instalación de un cargador en casa no siempre resulta viable.

En paralelo, el mapa de marcas también se reacomoda y las marcas de Asia Pacífico, excluyendo China, mantienen una preferencia dominante del 83%, mientras que las marcas chinas continúan su avance y alcanzan 17% de preferencia, seis puntos más que en 2024, impulsadas por precios competitivos y un mayor equipamiento digital.

Las marcas estadounidenses no corren con la misma suerte y su preferencia cae a 61%, desde 66% el año pasado, no se trata de un desplome, pero sí de una señal clara de que el consumidor compara más y se siente menos atado a un origen específico.

En la experiencia de compra, el cambio avanza con mayor cautela, el concesionario sigue siendo relevante, aunque pierde centralidad, ya que solo 44% de los compradores prefiere cerrar la operación de forma totalmente presencial, muy por debajo del 65% registrado en 2024, mientras el canal online gana terreno y concentra 28% de la preferencia, con otro 28% que opta por una combinación entre lo digital y lo físico.

La tecnología a bordo también se analiza con lupa y el consumidor mexicano prioriza lo funcional, con navegación en tiempo real, seguridad y mantenimiento al frente, mientras que las funciones avanzadas de autonomía o los upgrades de desempeño generan menor disposición a pagar y la mayoría se siente cómoda con sistemas de asistencia de hasta nivel dos, ya que ir más allá todavía genera desconfianza.

Sector automotriz

