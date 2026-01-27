Publicidad

Renault pausa lanzamiento de eléctricos para enfocarse en híbridos y a gasolina

Luego de renovar el 70% de su portafolio en el país, la automotriz busca dar pasos certeros que le permitan continuar con su incremento en ventas.
mar 27 enero 2026 04:59 PM
El último lanzamiento de Renault sucedió en noviembre del año pasado con la versión híbrida de Arkana. (Cortesía Renault)

La automotriz Renault ha decidido orientar sus cartas este año rumbo a un juego seguro en el mercado mexicano. La firma de origen francés alista el lanzamiento de dos vehículos para este 2026, uno a gasolina y uno híbrido, los cuáles se tratarán de un SUV y un auto citadino.

Jesús Gallo, CEO de Renault en México, destaca que, con el objetivo de continuar con resultados positivos como los obtenidos el último año, en donde la firma aumentó sus ventas 11.3% anual, siendo una de las que más vieron sus volúmenes al alza en el país, es que se ha tomado dicha decisión.

“Hay un potencial de crecimiento, para cualquier usuario, más grande en la parte híbrida, ya sea híbrida regenerativa, generativa o híbrida enchufable; por costos, por menos complicaciones, por eliminar los miedos de dónde cargar el auto”, comenta el directivo en una reunión con medios de comunicación a petición de Expansión.

La decisión de acomodar así su portafolio para este año, de acuerdo con Gallo, obedece a una cuestión de calendarios de trabajo, pues el foco de la firma está en que, detrás de cada lanzamiento, exista una planeación robusta tanto en oportunidades de crecimiento en el mercado local como en su segmento de postventa.

Aunque subraya que Renault en Europa cuenta con una robusta gama eléctrica, con SUV que van con hasta los 625 kilómetros de autonomía, como la Scenic E-Tech, la estrategia para el mercado mexicano se basará en una apuesta segura.

“Hay productos (eléctricos) que nos gustaría tener aquí, pero hay que dar prioridad a volúmenes y que los fundamenten bien, con productos que sean claros en el crecimiento y una vez que eso tenga lugar, poder seguir trayendo uno o dos productos de nicho que nos gustaría ver a todos. Las dos cosas a la vez en un mercado tan cambiante como el nuestro a veces te puedes encontrar emproblemado y no dar la respuesta correcta”, argumenta.

Y es que las operaciones de Renault en México vienen de un cambio significativo, luego de haber renovado en últimos años el 70% de su portafolio, con la actualización de modelos como Kardian, así como lanzamientos en la versión eléctrica de Kwid, Megane y Kangoo, y en el último año, con un especial foco en el despliegue de productos híbridos como Koleos y Arkana.

La estrategia que seguirá la automotriz en México este año también pone un especial énfasis en sus distribuidores, con la renovación de estos bajo dos conceptos clave. El primero, centrado en la imagen e identidad visual, en donde se busca adecuar su representación de marca con sus nuevos estándares y productos.

El segundo, describe Gallo, está contenido en un proyecto denominado como Master Plan, encaminado en mejorar la rentabilidad de cada uno de sus socios de negocio y de sus partners que hoy en día forman parte de la red de distribución de la marca, y que está impulsado por el crecimiento en el ticket promedio.

“En 2024 el 65% de las ventas eran fundamentalmente Kwid, que se sitúa en el top 13 de ventas del país, pero que tiene un ticket promedio relativamente bajo y hoy en día vemos que no solo Kwid crece, también crece la nueva ofensiva de producto. Kardian, Koleos, Arkana, que tienen un ticket promedio generalmente un 60 o 70% más alto que el de Kwid, entonces están viendo un volumen que llega bastante más rentable de lo que tenían”, comenta.

¿Y qué pasa con los aranceles?

A diferencia de otras automotrices, todo lo que vende Renault en México es importado, pues la firma no cuenta directamente con una planta de manufactura en el país, de tal manera que su portafolio está concentrado a partir de diferentes orígenes como Brasil, Colombia, Argentina, Corea del Sur, Francia y China, entre otras naciones.

Con el incremento en aranceles hasta en un 50% a automóviles que provengan de países con los que México no cuenta con tratados de libre comercio, que entraron en vigor el 1 de enero de este año, Gallo acepta que las nuevas tarifas llegarán “a repercutir en general a toda la industria”, pero Renault cuenta con una especie de blindaje.

Por la alianza Renault-Nissan, iniciada desde 1999, la automotriz de origen francés cuenta con cupos de internación al país de unidades libre de aranceles, los cuáles son otorgados cuando las compañías fabrican en el territorio nacional, de tal manera que esto les ayudará a mantener sin modificaciones los precios en el futuro cercano, aunque el directivo no precisó hasta cuándo se podrá gozar de este beneficio.

“Tenemos cupos por la asociación con Nissan. Eso nos permite seguir trayendo autos en 2026 y en los siguientes años de orígenes que, probablemente, sin esos cupos no podrían darse, entonces ahí está uno de nuestros puntos fuertes”, sostiene.

Hasta el momento son dos los nuevos modelos confirmados por parte de la compañía para el mercado mexicano, pero Gallo resalta que, si los tiempos se acomodan, podría existir incluso la probabilidad de un tercer modelo.

“Si las fechas nos dan estaríamos viendo un tercero adicional, porque esto de lanzar novedades cada mes, finalmente no es un modelo muy eficiente. A los vendedores apenas les da tiempo de tener una curva de aprendizaje, entonces estamos viendo si ese tercero nos da tiempo a lanzarlo de forma correcta, teniendo todos los elementos de postventa en el país, capacitación, etcétera, o si sería un producto que se iría a principios del año que viene”, señala.

