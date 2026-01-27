Renault pausa lanzamiento de eléctricos para enfocarse en híbridos y a gasolina

“Hay un potencial de crecimiento, para cualquier usuario, más grande en la parte híbrida, ya sea híbrida regenerativa, generativa o híbrida enchufable; por costos, por menos complicaciones, por eliminar los miedos de dónde cargar el auto”, comenta el directivo en una reunión con medios de comunicación a petición de Expansión.

La decisión de acomodar así su portafolio para este año, de acuerdo con Gallo, obedece a una cuestión de calendarios de trabajo, pues el foco de la firma está en que, detrás de cada lanzamiento, exista una planeación robusta tanto en oportunidades de crecimiento en el mercado local como en su segmento de postventa.

Aunque subraya que Renault en Europa cuenta con una robusta gama eléctrica, con SUV que van con hasta los 625 kilómetros de autonomía, como la Scenic E-Tech, la estrategia para el mercado mexicano se basará en una apuesta segura.

“Hay productos (eléctricos) que nos gustaría tener aquí, pero hay que dar prioridad a volúmenes y que los fundamenten bien, con productos que sean claros en el crecimiento y una vez que eso tenga lugar, poder seguir trayendo uno o dos productos de nicho que nos gustaría ver a todos. Las dos cosas a la vez en un mercado tan cambiante como el nuestro a veces te puedes encontrar emproblemado y no dar la respuesta correcta”, argumenta.