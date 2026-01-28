En solo seis meses, 158 millones de líneas móviles activas en México tienen que ser vinculadas a una identidad, según los lineamientos del Registro de Telefonía que organiza la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Una vez cumplido este plazo, los números sin registrar perderán la mayoría de sus beneficios, pero los usuarios aún tienen oportunidad de recuperarlos.
¿Puedo recuperar mi número de celular si no está a mi nombre? CRT da una segunda oportunidad
Fecha límite para el registro de teléfonos
De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados por la CRT, este 2026 hay tres fechas clave para los usuarios de telefonía en México:
9 de enero - Inicia el registro oficial del padrón de telefonía móvil.
7 de febrero - Se habilita la Plataforma de Consulta, para que las personas conozcan qué líneas están vinculadas a su CURP o RFC.
30 de junio - Límite para que los usuarios realicen la vinculación de sus números a su nombre.
Entonces, a partir del 1 de julio de 2026, las empresas de telefonía móvil, así como Operadores Móviles Virtuales (OMVs), tendrán que deshabilitar el servicio a las líneas que no sean identificadas por un titular.
Es decir, no podrán realizar ni admitir llamadas, SMS ni utilizar datos móviles. Será como si no tuvieran servicio, salvo a que solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia (como el 911) y centros de atención ciudadana.
¡Que no te engañen!#MitosyRealidades sobre el registro de líneas celulares:— CRTGobMX (@CRTGobMX) January 28, 2026
🔹El gobierno NO va a espiar tus llamadas y mensajes
🔹Las compañías telefónicas NO almacenan ningún dato biométrico
🔹NO es posible usar inteligencia artificial para hacer un registro
¡Regístrate… pic.twitter.com/8Mro423Mk7
¿Puedo recuperar mi número que fue suspendido?
En caso de no haber registrado el número telefónico antes del 1 de julio de 2026, aún hay posibilidad de recuperar el servicio.
Para ser habilitadas, se requiere necesariamente de hacer su vinculación con el titular dentro del ciclo de vida que tengan. En los números de pospago, el trámite podrá realizarse antes de la fecha del término de contrato, mientras que las líneas prepago tendrán hasta 90 días después de no haber realizado una recarga.
Después de estas fechas, en ambos casos las líneas son suspendidas de manera definitiva, y los proveedores de telefonía celular podrán disponer de ellos para nuevos contratos.
¿Quienes se “salvan” de hacer la vinculación?
De acuerdo con fuentes de AT&T consultadas por Expansión, las personas que tienen un plan de pospago, es decir, un servicio de renta mensual, no tienen que realizar el trámite de vinculación de la línea, debido a que al momento de su contratación ya fue identificada.
En dado caso, pueden revisar que ese número esté registrado correctamente a su persona, a partir del 7 de febrero cuando se habilite la Plataforma de Consulta. De lo contrario, se requiere completar con el mismo.
En ese sentido, las personas que cuenten con un esquema de prepago, en el que se paga por adelantado los servicios que se van a usar, como minutos, mensajes y datos móviles; tienen que hacer sí o sí el registro para seguir disfrutando de la conectividad y uso del número telefónico.
Si suspenden mi línea, ¿ya no tengo que pagar?
Omitir la vinculación de la línea móvil no excime la responsabilidad de cumplir con los pagos en el plan pospago. Aunque no puedan utilizar los datos móviles o recibir llamadas, deben cubrir con el costo de la renta mensual solicitada.
Y en el caso del prepago, los beneficios de las recargas solo podrán disfrutarse después de vincular la línea.
¿Para qué se tiene que registrar el número?
La razón por la cual los usuarios tendrán que realizar el registro de sus números telefónicos se debe a una nueva regulación nacional para tener seguridad y transparencia dentro del sector de las telecomunicaciones.
Uno de los objetivos principales es la reducción de actos ilícitos con el uso de esta tecnología, como los ataques de phishing, una táctica que implica mensajes de apariencia formal para que los usuarios revelen información confidencial por engaños. Se estima que cinco de cada diez mexicanos es víctima de esta vulneración, según la firma de ciberseguridad Kaspersky.
Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) del 9 de diciembre de 2025, también busca vincular a los titulares de las líneas telefónicas, lo que da certeza acerca del uso del servicio.
Con la nueva política, todas las líneas deberán estar registradas a nombre de las personas que las usen, o perderán el servicio. El “Padrón de Telefonía” estará compuesto por los números telefónicos e información personal como una identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).