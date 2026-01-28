¿Puedo recuperar mi número de celular si no está a mi nombre? CRT da una segunda oportunidad

Fecha límite para el registro de teléfonos

De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados por la CRT, este 2026 hay tres fechas clave para los usuarios de telefonía en México:

9 de enero - Inicia el registro oficial del padrón de telefonía móvil.

7 de febrero - Se habilita la Plataforma de Consulta, para que las personas conozcan qué líneas están vinculadas a su CURP o RFC.

30 de junio - Límite para que los usuarios realicen la vinculación de sus números a su nombre.

Entonces, a partir del 1 de julio de 2026, las empresas de telefonía móvil, así como Operadores Móviles Virtuales (OMVs), tendrán que deshabilitar el servicio a las líneas que no sean identificadas por un titular.

Es decir, no podrán realizar ni admitir llamadas, SMS ni utilizar datos móviles. Será como si no tuvieran servicio, salvo a que solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia (como el 911) y centros de atención ciudadana.