Hay vida más allá de las medicinas y Farmacias del Ahorro la encuentra gracias a Antonio Leonardo Castañón

¿Qué más hace Farmacias del Ahorro?

Además de comercializar medicamentos de patente y de marca propia, la empresa creada por Antonio Leonardo Castañón ha sabido adaptarse a otras necesidades de los consumidores locales.

Ahorro pagos

Al estilo de las tiendas de autoservicio, Farmacias del Ahorro también ofrece realizar diferentes pagos, sean servicio o compras, mediante Ahorro pagos.

Se pueden realizar recargas y pago de datos en diferentes proveedores y OMVs, con rangos accesibles. Dispone de al menos 10 subcategorías diferentes de servicios, de las cuales destaca el agua, luz, recibos telefónicos y telecomunicaciones. La lista establece los convenios con entidades para los pagos estatales.

También permite el pago de ventas por catálogo, con 37 marcas diferentes como Avon, Jafra, Natura, Yves Rocher o TV Ofertas.

