Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La etiqueta “auto híbrido” puede confundirte: cómo funciona cada tipo y por qué elegir mal te sale más caro

Antes de firmar un contrato, conviene revisar qué tipo de híbrido es el auto, ya que de ello depende la cantidad de trámites que deberás realizar ante el gobierno en el futuro.
mié 04 febrero 2026 01:41 PM
autos-hibridos-como-funciona-por-que-elegir-mal-sale-caro
Para muchos, el termino significa menos trámites, menos restricciones para circular y menos visitas al verificentro. (Expansión|Gemini)

Comprar un vehículo híbrido suele partir de una idea que se repite en conversaciones, anuncios y recomendaciones entre amigos: que estos autos “te quitan problemas”. Para muchos, el termino significa menos trámites, menos restricciones para circular y menos visitas al verificentro. El problema aparece cuando esa expectativa choca con la realidad: no todos los híbridos funcionan igual y tampoco reciben el mismo trato.

Entender qué tipo de híbrido estás comprando puede marcar la diferencia entre conservar beneficios o enfrentar los mismos trámites que un auto de combustión.

Publicidad

No todos los híbridos funcionan igual: así se clasifican y qué hace cada uno

En el mercado conviven varios sistemas bajo la etiqueta de híbrido, aunque su funcionamiento no es equivalente. Los Mild Hybrid (MHEV) utilizan un sistema eléctrico de apoyo que no mueve el vehículo por sí solo. Su función consiste en asistir al motor de gasolina en arranques y aceleraciones, además de aliviar la carga de sistemas como el aire acondicionado. Este tipo de vehículos emplea sistemas de 48 voltios y no requiere conexión a la red eléctrica, ya que la batería se recarga con el motor de combustión y mediante la recuperación de energía en el frenado.

Dentro de esta categoría, los fabricantes utilizan distintas denominaciones comerciales para el mismo principio tecnológico, aunque el funcionamiento de fondo es el mismo. En todos los casos, el motor de combustión interna permanece como el único encargado de la propulsión del vehículo, mientras el sistema eléctrico cumple una función de apoyo energético que no sustituye al motor principal.

En contraste, los Full Hybrid (HEV) integran un motor eléctrico con mayor capacidad de trabajo. Este tipo de híbridos puede desplazarse en modo eléctrico durante trayectos cortos y a bajas velocidades, lo que explica por qué su consumo en ciudad suele diferir del registrado en carretera. En estos sistemas existen configuraciones paralelas, en las que el motor de gasolina y el eléctrico pueden impulsar las ruedas de forma independiente o conjunta, y configuraciones en serie, donde las ruedas se mueven solo con el motor eléctrico mientras el motor de combustión genera energía para alimentar el sistema.

Recomendamos

¿Cuánto cuesta realmente mantener un auto eléctrico en México? Del día a día al taller
Empresas

¿Cuánto cuesta realmente mantener un auto eléctrico en México? Del día a día al taller

Publicidad

Enchufables y de rango extendido: cuándo sí se mueven sin gasolina

autos electricos e hibridos
nrqemi (Getty Images)

Los Plug-In Hybrid (PHEV) se distinguen por incorporar la posibilidad de recargar su batería mediante una fuente externa. A diferencia de los híbridos que dependen únicamente del motor de combustión y del frenado regenerativo, estos modelos cuentan con mayor autonomía en modo eléctrico. Este tipo de vehículo se ubica entre un híbrido convencional y un auto eléctrico, ya que permite recorridos urbanos sin uso del motor de gasolina, siempre que la batería se encuentre cargada.

Por otra parte, existen los vehículos eléctricos con extensor de rango (REEV), que no se consideran híbridos en sentido estricto. Estos modelos se mueven mediante un sistema eléctrico, pero incorporan un motor de combustión que actúa como generador cuando la batería se agota. El motor no impulsa las ruedas de forma directa, sino que produce energía para mantener en operación el sistema eléctrico. Esta solución busca evitar que el vehículo quede inmovilizado cuando se agota la carga, con autonomías adicionales que dependen del tamaño del generador y del tanque de combustible.

Publicidad

Qué híbridos están perdiendo beneficios en y qué trámites sí deben cumplir

En la Ciudad de México, los Mild Hybrid dejaron de acceder al holograma “Exento” conforme a los criterios vigentes para el primer semestre de 2026. La autoridad ambiental determinó que, aunque combinan energía eléctrica y gasolina, el sistema eléctrico no participa en la propulsión. Bajo este esquema, el incentivo del Exento se reserva para vehículos eléctricos y para híbridos de las categorías I y II.

Con estos lineamientos pueden aspirar al holograma “0” si cumplen con los estándares de emisiones y aprueban la prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo. También pueden obtener el holograma “00” cuando el modelo forma parte del listado de vehículos candidatos publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y cumple con los requisitos de rendimiento y emisiones. En materia de circulación, quedan sujetos al programa Hoy No Circula conforme al holograma que porten.

Verificación semestral aplica para esta categoría. El proceso se rige por el calendario oficial, definido por el último dígito de la placa y el color del engomado. En unidades nuevas, el holograma “00” permite exentar la verificación hasta por tres semestres posteriores a su obtención. Una vez agotado ese periodo, el vehículo debe incorporarse al esquema de verificación regular.

Híbridos HEV: conservan exenciones, pero ya no de forma indefinida

Los HEV, identificados como híbridos de categoría II, conservan el holograma “Exento” en la Ciudad de México. Esta condición los mantiene fuera de la verificación vehicular, del programa Hoy No Circula y de las restricciones por contingencias ambientales. No obstante, la exención dejó de ser permanente.

La normativa establece una vigencia inicial de seis años para el holograma Exento en este tipo de vehículos. El beneficio puede renovarse por un periodo adicional de seis años, siempre que el modelo continúe dentro del listado de vehículos candidatos publicado por la SEDEMA. El cómputo de la vigencia inicia desde la fecha de emisión de la factura, carta factura o contrato de arrendamiento.

Una vez concluido el periodo de exención, el propietario dispone de 180 días naturales para realizar la primera verificación vehicular. A partir del semestre en que vence el beneficio, el vehículo debe incorporarse al esquema de verificación semestral. El incumplimiento dentro del plazo establecido implica el pago de una multa por verificación extemporánea.

Por qué la capital endureció los criterios para los híbridos

La autoridad ambiental de la Ciudad de México fundamenta el ajuste en la necesidad de proteger el derecho a un medio ambiente sano y en la reducción de la contaminación atmosférica. Conforme avanza la antigüedad de los vehículos y se incrementa su kilometraje, los componentes mecánicos y los sistemas de control de emisiones reducen su eficiencia.

Este proceso de desgaste eleva la generación de contaminantes y afecta el desempeño de los sistemas diseñados para limitar emisiones. La política considera que unidades con más de 15 años de uso o con altos recorridos superan los estándares de durabilidad, estimados hasta por tres ciclos de 240,000 kilómetros. Cuando un vehículo deja de cumplir los parámetros de emisiones, puede perder el beneficio del holograma y quedar sujeto a verificación obligatoria conforme a la norma NOM-042-SEMARNAT-2003.

Tags

Automóviles Autos híbridos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad