Checo Pérez vuelve con Cadillac a la F1: los patrocinadores detrás del proyecto

Así se integra el respaldo comercial y técnico del equipo con socios de infraestructura, datos, indumentaria y llantas.
lun 09 febrero 2026 05:12 PM
Detrás del proyecto hay empresas que respaldan la operación técnica, logística, tecnológica y comercial de la escudería en su primer ciclo dentro de la competencia. (X: @Cadillac_F1)

Después de un año fuera de la parrilla, Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con un proyecto que marca un giro en su carrera. El piloto mexicano anunció su salida de Red Bull Racing en 2024, tras una etapa en la que compartió equipo con Max Verstappen, y su retorno se da ahora con una estructura nueva dentro del campeonato.

La llegada del mexicano a Cadillac no solo implica un cambio de escudería, sino la entrada formal de la marca estadounidense al campeonato con un equipo propio. Detrás del proyecto hay empresas que respaldan la operación técnica, logística, tecnológica y comercial de la escudería en su primer ciclo dentro de la competencia.

Qué empresas respaldan a Checo Pérez y Cadillac en su llegada a la F1

TWG AI

Participa como socio tecnológico enfocado en el uso de sistemas de inteligencia artificial dentro de entornos empresariales. Su relación con el equipo se centra en el desarrollo de herramientas para la integración de datos y procesos que apoyan la toma de decisiones en operaciones vinculadas a la estructura deportiva.

Claro (América Móvil)

Figura como socio en el rubro de telecomunicaciones. La relación con la escudería contempla la presencia de marcas del grupo como Telcel, Infinitum y Claro dentro de los activos del equipo, con cobertura en distintos mercados donde opera la compañía.

Core Scientific

Se incorpora como socio en infraestructura de centros de datos. La empresa participa en el soporte de soluciones relacionadas con procesamiento y manejo de información, con el objetivo de cubrir necesidades operativas asociadas al manejo de sistemas digitales del equipo.

IFS

Entra como socio tecnológico con herramientas para áreas financieras, compras, cadena de suministro, producción y gestión de calidad. Su integración al proyecto comenzó antes de la confirmación formal del ingreso de Cadillac a la categoría, con una expansión progresiva de sus sistemas dentro de la operación del equipo.

Jim Beam

Se suma como socio en el rubro de bebidas alcohólicas. Su presencia se limita a la asociación comercial con la escudería dentro del entorno de la Fórmula 1, como parte de los acuerdos de patrocinio del proyecto deportivo.

Tenneco

Participa como socio técnico en el suministro de componentes automotrices. La relación con la escudería se enfoca en la provisión de piezas y soluciones vinculadas al desarrollo y operación del monoplaza dentro de la competencia.

dueno-escuderia-cadillac-f1
Empresas

Tommy Hilfiger

Asume el rol de socio en vestimenta del equipo a partir de 2026. La marca provee indumentaria para integrantes de la escudería en actividades relacionadas con el campeonato.

Pirelli

Mantiene su rol como proveedor de neumáticos dentro del campeonato. En el caso de Cadillac, la relación se da bajo el acuerdo global de la Fórmula 1 para el suministro de llantas utilizadas en competencia.

Alpinestars

Participa como proveedor de equipamiento de seguridad para pilotos y personal técnico. Su relación con el equipo se enfoca en la provisión de trajes, guantes y calzado utilizados en pista bajo los estándares de la categoría.

Cuándo debutan Checo Pérez y Cadillac en la Fórmula 1

Sergio Pérez tiene previsto debutar con Cadillac el 6 de marzo de 2026 en el Gran Premio de Australia, en Melbourne, que abrirá el calendario de la temporada. Esa fecha marcará el regreso del piloto mexicano a la parrilla y el primer arranque oficial de la escudería estadounidense dentro del campeonato.

