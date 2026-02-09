Checo Pérez vuelve con Cadillac a la F1: los patrocinadores detrás del proyecto

Después de un año fuera de la parrilla, Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con un proyecto que marca un giro en su carrera. El piloto mexicano anunció su salida de Red Bull Racing en 2024, tras una etapa en la que compartió equipo con Max Verstappen, y su retorno se da ahora con una estructura nueva dentro del campeonato.

La llegada del mexicano a Cadillac no solo implica un cambio de escudería, sino la entrada formal de la marca estadounidense al campeonato con un equipo propio. Detrás del proyecto hay empresas que respaldan la operación técnica, logística, tecnológica y comercial de la escudería en su primer ciclo dentro de la competencia.