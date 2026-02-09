Publicidad

Empresas

México estrena telefónica: ofrece llamadas, datos y seguro contra accidentes en un solo paquete

El país tendrá un nuevo operador móvil virtual. Sueña Inc. combina telefonía, datos y seguros en un paquete innovador, listo para operar a nivel nacional.
lun 09 febrero 2026 08:10 PM
Telefonía México
Sueña Inc., bajo Comienza tus Sueños, S.A. de C.V., recibe concesión por 30 años. (Expansión/Google AI Studio)

México contará con un nuevo Operador Móvil Virtual (OMV) tras la decisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de otorgar la concesión a la empresa Sueña Inc., que ofrecerá servicios de telefonía e internet móvil a nivel nacional.

La compañía se distingue por su modelo innovador, que combina servicios de telefonía y datos móviles con seguros de protección, como seguros contra accidentes, incluidos en el mismo paquete.

Es importante señalar que Sueña Inc. no cuenta con infraestructura propia, por lo que operará rentando capacidad de la Red Compartida Mayorista, la red nacional que administra Altán Redes en México.

¿Qué es Sueña Inc.?

Según la resolución de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones , Sueña Inc. opera bajo la razón social Comienza tus Sueños, S.A. de C.V. como Operador Móvil Virtual para ofrecer servicios móviles.

De acuerdo con su página web , es la primera compañía mexicana que combina telefonía y protección, ofreciendo datos móviles y seguros, como protección contra accidentes, en un solo paquete. Su lema destaca: “Habla, navega y vive protegido”.

En su identidad visual, la empresa utiliza íconos y figuras representativas de México, como un jaguar estilizado con toques antiguos, reforzando la conexión con la cultura y el orgullo nacional. La marca busca transmitir la idea de alcanzar objetivos y mejorar la calidad de vida, mientras se mantiene orgullosamente mexicana.

Aunque tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, con la concesión otorgada podrá operar a nivel nacional.

¿Cuánto cuestan los paquetes de Sueña Inc.?

Sueña Inc. ofrece diferentes paquetes que combinan telefonía, datos y protección contra accidentes personales. Los precios publicados en su página web son los siguientes:

BASE

Datos: 4 GB

Precio: $370/mes

Minutos y SMS: Ilimitados México, EU y Canadá

Redes sociales: Ilimitadas

Protección contra accidentes: Total

POTENCIAL

Datos: 12 GB

Precio: $400/mes

Minutos y SMS: Ilimitados México, EU y Canadá

Redes sociales: Ilimitadas

Protección contra accidentes: Básica

EXPONENCIAL

Datos: 12 GB

Precio: $470/mes

Minutos y SMS: Ilimitados México, EU y Canadá

Redes sociales: Ilimitadas

Protección contra accidentes: Total

PLUS

Datos: 24 GB

Precio: $500/mes

Minutos y SMS: Ilimitados México, EU y Canadá

Redes sociales: Ilimitadas

Protección contra accidentes: Básica

MASTER

Datos: 24 GB

Precio: $520/mes

Minutos y SMS: Ilimitados México, EU y Canadá

Redes sociales: Ilimitadas

Protección contra accidentes: Total

SIN LÍMITES

Datos: 35 GB

Precio: $600/mes

Minutos y SMS: Ilimitados México, EU y Canadá

Redes sociales: Ilimitadas

Protección contra accidentes: Total

CRT aprueba su primera concesión para un OMV

Es la primera vez que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) otorga una concesión a un Operador Móvil Virtual (OMV) desde que inició operaciones el pasado 21 de octubre, tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador.

El 26 de diciembre, la CRT aprobó otorgarle a la empresa una concesión única para uso comercial, con una vigencia de 30 años. Según la resolución publicada, esta medida forma parte de un modelo que busca fomentar la competencia y ampliar las opciones de servicios móviles para los usuarios.

La decisión fue tomada por unanimidad del Pleno y quedó formalizada en el Acuerdo P/CRT/ORD/26122025/079.

El mercado de OMV en México

Según los últimos datos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta 2023 México contaba con 124 Operadores Móviles Virtuales (OMV) activos. Entre ellos, destacan BAIT, que alcanzó una participación del 70.74 % en el tercer trimestre de 2024 dentro del segmento virtual, seguido por Freedom Pop, Virgin Móvil, OUI, NEWW y MegaMóvil.

Este ecosistema de OMV ha permitido una oferta más diversa y adaptada a distintos tipos de usuarios, especialmente en segmentos menos rentables o menos atendidos por los operadores tradicionales, ampliando la cobertura y las opciones disponibles en el país.

Tags

Telefonía móvil Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

