México estrena telefónica: ofrece llamadas, datos y seguro contra accidentes en un solo paquete

México contará con un nuevo Operador Móvil Virtual (OMV) tras la decisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de otorgar la concesión a la empresa Sueña Inc., que ofrecerá servicios de telefonía e internet móvil a nivel nacional.

La compañía se distingue por su modelo innovador, que combina servicios de telefonía y datos móviles con seguros de protección, como seguros contra accidentes, incluidos en el mismo paquete.

Es importante señalar que Sueña Inc. no cuenta con infraestructura propia, por lo que operará rentando capacidad de la Red Compartida Mayorista, la red nacional que administra Altán Redes en México.