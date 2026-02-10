Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Cuántas líneas telefónicas están a tu nombre? Así puedes consultarlas

Para evitar fraudes y robo de identidad, los usuarios ya pueden consultar cuántas líneas telefónicas están vinculadas a su nombre y eliminar aquellas que no reconocen, a través de una nueva plataforma.
mar 10 febrero 2026 05:55 AM
vinculacion-telcel-att.png
Telcel cuenta con más de 76 millones de usuarios, mientras que AT&T tiene más de 23.6 millones de suscriptores en México. (Expansión / ChatGPT)

La telefonía móvil en México está sufriendo cambios importantes este año, y uno de ellos es la puesta en marcha de un padrón nacional en el que todos y cada uno de los números celulares activos deberán estar vinculados a las identidades de las personas que los usen, como parte de un control que exige la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

A un mes de la implementación, las personas usuarias podrán conocer cuántas líneas están asociadas a sus nombres mediante un trámite presencial o en línea y con ello evitar robo de identidad o intento de fraudes en su nombre.

Publicidad

¿Por qué consultar cuáles son mis líneas telefónicas?

Los números telefónicos ya son una extensión de la identidad y saber cuántas líneas están asociadas ayuda a llevar un control de su información personal.

Las personas físicas tienen la posibilidad de poseer hasta 10 números telefónicos asociados con su CURP o RFC. Y, en caso de detectar una irregularidad o desconocer alguna de ellas, se puede desvincular para no tener ninguna relación con ese número.

¿Qué pasará con los números que no sean vinculados?
Empresas

Oficial: Emiten las consecuencias de no registrar tu número de celular

La CRT señala que la Plataforma de Consulta de Líneas telefónicas Móviles serán administradas y operadas por las empresas proveedoras del servicio, por lo que será necesario revisar en cada una en la que se cuente con números telefónicos.

Cada una mostrará cuántas y cuáles son las líneas vinculadas a cada usuario, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos, y deberán tener la opción de desvinculación.

La consulta se podrá realizar tanto de manera presencial como en vía remota, a través de las plataformas oficiales de las telefónicas como sitios web o aplicaciones móviles.

Publicidad

Cómo consultar tus líneas móviles en línea

Expansión realizó un ejercicio de consulta de líneas telefónicas en Telcel y AT&T, que son las dos proveedoras de servicios móviles más grandes en México, para conocer cómo se registraron los números que fueron vinculados a sus sistemas a partir del 9 de enero.

Este ejercicio se realizó el 9 de febrero de 2026, es decir, dos días después de la fecha que la CRT solicitara la implementación de la Plataforma de Consulta.

Telcel

El procedimiento es muy similar a realizar la vinculación.

1. Accede a https://www.telcel.com/vinculatulinea y da clic al botón de ‘Regístrate’ en el banner principal.

2. El sitio web te llevará a la plataforma oficial de registro de usuarios de Telcel. Da clic al botón ‘Consulta tus líneas’.

3. Telcel solicitará que identifiques el tipo de cliente que eres entre cuatro opciones:

A) Persona física
B) Persona moral
C) Persona física con actividad empresarial
D) Extranjero

En caso de ser persona física, deberás ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y aceptar el Aviso de Privacidad adjunto. Da clic en ‘Continuar’.

4. Selecciona el documento con el que te vas a identificar, que puede ser la credencial INE o el pasaporte mexicano. La plataforma solicitará que captures el documento dentro de un rectángulo para realizar la captura automática y seguir con el proceso.

5. Telcel solicitará que te tomes una selfie para dar prueba de vida. Primero se realiza una captura de fotografía estática, y luego solicitará que se realicen movimientos en la cabeza.

6. Al finalizar, Telcel brindará una lista con los números vinculados, mostrando únicamente los cuatro dígitos finales y la opción de ‘Desvincular línea’ en cada uno.

Si todo está en orden, puedes presionar el botón de ‘Salir’ para terminar la consulta, y la plataforma te redirigirá a la pantalla de inicio.

Debes considerar que el sistema de Telcel es sencillo de seguir y funcionó desde el primer intento. La consulta tardó 4 minutos, de acuerdo con el tiempo marcado por un cronómetro.

Durante el procedimiento, se solicita una identificación personal y prueba de vida mediante la selfie estática y con movimiento. Eso puede dar una mayor seguridad a las personas usuarias sobre quién puede acceder y manipular sus números vinculados.

Además, tiene una prueba adicional para verificar que la consulta sea realizada por seres humanos, que consiste en poner una pieza de una imagen en el espacio indicado.

Sin embargo, un paso puede crear confusión: al identificar el tipo de perfil, hay dos opciones para la población regular: "Persona física" y "Persona física con actividad empresarial", pero a la hora de realizar el proceso de vinculación no había un apartado específico relacionado con la segunda denominación.

En cualquier caso, pueden elegir “Persona física” para continuar con el proceso de consulta.

Opción de empezar en PC: La plataforma de Telcel permite a que la población usuaria inicie el proceso de consulta desde el navegador de una laptop o PC, y al momento de requerir capturar los documentos, brinda un código QR que debe escanearse con el teléfono móvil y terminar el procedimiento.

Publicidad

AT&T

La forma de consulta de AT&T es más rápida y requiere menos pasos e información.

1. Ingresa al sitio oficial https://www.att.com.mx/vinculartulinea/ da la opción de ‘Consultar líneas vinculadas’.

2. La página te llevará a una nueva pestaña con el Portal de consulta de líneas telefónicas móviles para personas físicas. La única información para la consulta es el CURP y realizar una prueba de verificación humana a través de un ejercicio sencillo. Da clic en ‘Consultar mis líneas’.

Posteriormente, solicitará aceptar los Términos y condiciones de la Política de Privacidad. Da clic en la casilla y 'Continuar'.

4. AT&T brindará información de los números telefónicos vinculados a la CURP, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos y la opción de desvincular el número.

Anotaciones: La forma de consulta de AT&T es concisa y rápida. El proceso en mostrar la respuesta fue de 20 segundos, de acuerdo al tiempo registrado en un cronómetro.

Debido a que solicita poca información, el procedimiento se puede realizar desde el navegador del teléfono o desde una laptop o PC.

Sin embargo, en una de las pruebas realizadas en Google Chrome en el móvil, la plataforma de AT&T no abrió el portal de consulta. Solo se desplegó la pestaña con la url https://att.com.mx/controlpersonal/ y se quedó en blanco. Así permaneció por 5 minutos antes de volver a intentar, con el mismo resultado.

Debido a esto, se realizó la prueba en el navegador Internet de Samsung y en Google Chrome en una laptop, ambos con resultados eficaces y veloces. Expansión consultó a AT&T para conocer si había un problema en la plataforma. La empresa afirmó que su plataforma funcionaba con normalidad.

En caso de tener problemas similares desde un navegador, se recomienda intentar la consulta desde otra alternativa.

Padrón Nacional de Líneas telefónicas

El año pasado, la CRT emitió nuevos lineamientos para que todas las líneas móviles sean identificadas por sus titulares, como parte de un proyecto para crear un padrón nacional que de certeza sobre el uso de este servicio, así como evitar que los números sean utilizados para delitos.

De acuerdo con las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) del 9 de diciembre de 2025, la CRT dio fechas clave para que las empresas de telefonía implementen sus plataformas para realizar los registros, y que la población pueda realizar la vinculación:

9 de enero de 2026: Inicia registro para todas las personas usuarias de las telefónicas.

7 de febrero de 2026 (60 días naturales): Plazo máximo para que los proveedores habiliten la Plataforma de Consulta, que permitirá a las personas conocer cuántas líneas están vinculadas a su CURP o RFC.

En esta misma fecha, los usuarios podrán desvincular números que no reconocen.

30 de junio de 2026: Límite para que las personas registren sus números a su nombre.

1 de julio de 2026: Los proveedores de telefonía como Telcel, AT&T y Movistar deberán deshabilitar el servicio de toda línea que no se encuentre vinculada a un titular identificado.

Es decir, las líneas no identificadas solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia (como el 911) y centros de atención ciudadana. Los titulares podrán vincularlos durante su ciclo de vida para habilitarlas nuevamente.

como-registrar-celular-de-un-menor-de-edad
Empresas

Línea telefónica de un menor de edad: así se registra y quién debe quedar como titular

Por su parte, la desvinculación, de acuerdo con los lineamientos, es un proceso por el cual se disocia de una línea telefónica de su titular. Cuando sea solicitada por la persona titular, el número quedará deshabilitado salvo para recibir llamados de números de emergencia y atención ciudadana, dentro del término del ciclo de vida de la línea.

Tags

Instituto Federal de Telecomunicaciones Telcel AT&T Telefonía móvil

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad