Cómo consultar tus líneas móviles en línea

Expansión realizó un ejercicio de consulta de líneas telefónicas en Telcel y AT&T, que son las dos proveedoras de servicios móviles más grandes en México, para conocer cómo se registraron los números que fueron vinculados a sus sistemas a partir del 9 de enero.

Este ejercicio se realizó el 9 de febrero de 2026, es decir, dos días después de la fecha que la CRT solicitara la implementación de la Plataforma de Consulta.

Telcel

El procedimiento es muy similar a realizar la vinculación.

1. Accede a https://www.telcel.com/vinculatulinea y da clic al botón de ‘Regístrate’ en el banner principal.

2. El sitio web te llevará a la plataforma oficial de registro de usuarios de Telcel. Da clic al botón ‘Consulta tus líneas’.

3. Telcel solicitará que identifiques el tipo de cliente que eres entre cuatro opciones:

A) Persona física

B) Persona moral

C) Persona física con actividad empresarial

D) Extranjero

En caso de ser persona física, deberás ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y aceptar el Aviso de Privacidad adjunto. Da clic en ‘Continuar’.

4. Selecciona el documento con el que te vas a identificar, que puede ser la credencial INE o el pasaporte mexicano. La plataforma solicitará que captures el documento dentro de un rectángulo para realizar la captura automática y seguir con el proceso.

5. Telcel solicitará que te tomes una selfie para dar prueba de vida. Primero se realiza una captura de fotografía estática, y luego solicitará que se realicen movimientos en la cabeza.

6. Al finalizar, Telcel brindará una lista con los números vinculados, mostrando únicamente los cuatro dígitos finales y la opción de ‘Desvincular línea’ en cada uno.

Si todo está en orden, puedes presionar el botón de ‘Salir’ para terminar la consulta, y la plataforma te redirigirá a la pantalla de inicio.

Debes considerar que el sistema de Telcel es sencillo de seguir y funcionó desde el primer intento. La consulta tardó 4 minutos, de acuerdo con el tiempo marcado por un cronómetro.

Durante el procedimiento, se solicita una identificación personal y prueba de vida mediante la selfie estática y con movimiento. Eso puede dar una mayor seguridad a las personas usuarias sobre quién puede acceder y manipular sus números vinculados.

Además, tiene una prueba adicional para verificar que la consulta sea realizada por seres humanos, que consiste en poner una pieza de una imagen en el espacio indicado.

Sin embargo, un paso puede crear confusión: al identificar el tipo de perfil, hay dos opciones para la población regular: "Persona física" y "Persona física con actividad empresarial", pero a la hora de realizar el proceso de vinculación no había un apartado específico relacionado con la segunda denominación.

En cualquier caso, pueden elegir “Persona física” para continuar con el proceso de consulta.

Opción de empezar en PC: La plataforma de Telcel permite a que la población usuaria inicie el proceso de consulta desde el navegador de una laptop o PC, y al momento de requerir capturar los documentos, brinda un código QR que debe escanearse con el teléfono móvil y terminar el procedimiento.