Proyectos energéticos tendrán más de 200,000 millones de dólares, asegura Economía

“Tenemos un diálogo directamente con Sener, estoy hablando de aproximadamente la mitad o un poco más (de proyectos), sobre todo para temas de infraestructura porque cuando hablamos de energía tenemos proyectos renovables, líneas de transmisión, gasoductos, todo lo que implica el sector", aseguró la funcionaria en el marco del Primer Clean Firm Power Latam Summit.

“Yo creo que (proyectos) de energía en Economía, y avalados por Energía, estamos arriba de unos 20 o hasta 30 proyectos grandes que son inversión extranjera directa”, precisó.

Del total de la cartera de proyectos de Economía, además de los energéticos, contempla sectores como el de semiconductores, Data Centers, farmacéuticos, entre otros, con inversión mexicana o extranjera, aseguró León.

Algunos de los proyectos que ya se lograron desatorar y que permitirán la consolidación de esas inversiones está uno de hidrógeno verde en Sonora, que trae una empresa francesa de la cual se omitió el nombre; así como otro más para el desarrollo de baterías de almacenamiento de energía.