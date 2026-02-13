Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Carlos Slim vs. el superpeso: ¿cómo el dólar barato le pegó a sus empresas en 2025?

Mientras el superpeso celebra récords, varias empresas clave enfrentan un escenario complejo. Las cifras revelan la cara menos visible del dólar barato.
vie 13 febrero 2026 02:14 PM
Carlos Slim vs. el superpeso: ¿cómo el dólar barato le pegó a sus empresas en 2025?
Grupo Carso reconoce que el fortalecimiento del peso frente al dólar impacta de forma directa a dos de sus divisiones. (YURI CORTEZ/AFP)

El famoso superpeso suele ser recibido como una buena noticia por varios sectores de la población; sin embargo, para algunas empresas de Grupo Carso de Carlos Slim, este fenómeno no ha tenido un efecto positivo.

En el reporte del cuarto trimestre de 2025 se señala de manera explícita que el fortalecimiento del peso frente al dólar impactó directamente a dos empresas del grupo, provocando que cerraran el último trimestre del año con resultados a la baja.

Esto se debe a que estas compañías facturan total o parcialmente en dólares, por lo que si el precio del dólar baja, también disminuyen sus ganancias al convertirlas a pesos mexicanos.

Publicidad

¿Qué empresas de Slim resultaron afectadas?

El reporte indica que las dos empresas de Grupo Carso afectadas por el fortalecimiento del peso son Grupo Condumex y Carso Energy, dedicadas al sector industrial y al energético, respectivamente.

Esto ocurrió justamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando el dólar rompió el piso de los 20 pesos y continuó bajando hasta alrededor de 18 pesos; en febrero incluso cotiza cerca de los 17 pesos.

Aunque esta situación es buena noticia para algunos sectores, como las importaciones, el retail de productos importados, las empresas con deuda en dólares y los viajes al extranjero, otras compañías, como las mencionadas de Grupo Carso, sufren el impacto negativo.

Empresas

Así puedes hacerte socio de Carlos Slim y convertirte en accionista de sus principales empresas

Publicidad

Así afectó a Condumex

Grupo Condumex vio caer sus ventas un 5.5%, de 12,749 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2024 a 12,050 millones en el mismo periodo de 2025. La caída se debió principalmente a la menor demanda en el sector de autopartes y al fortalecimiento del peso frente al dólar.

Las ganancias también se redujeron: la utilidad de operación fue de 987 millones y el EBITDA de 1,104 millones de pesos, con caídas del 24.6% y 26%, respectivamente. Esto se debió tanto a menos ventas como a que el tipo de cambio pasó de 20.06 a 18.31 pesos por dólar en el trimestre.

El efecto más fuerte se reflejó en la utilidad neta, que se redujo casi a la mitad, de 1,211 millones a 602 millones de pesos. De esta caída, 243 millones se explican directamente por la variación del tipo de cambio, se lee en el reporte.

Grupo Carso Slim
En conjunto, Grupo Carso reporta ventas por 54,862 millones de pesos en el cuarto trimestre, una caída anual de 4.7%. (Especial)

Publicidad

Carso Energy factura en dólares

Carso Energy registró ingresos por 840 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, una caída de 11.8% respecto al mismo periodo del año anterior. La razón principal fue el fortalecimiento del peso frente al dólar: el 100% de los ingresos de esta división se factura en dólares, y la baja del tipo de cambio promedio trimestral (-8.7%) redujo el valor de esos ingresos al convertirlos a pesos.

Además, se registraron menores ingresos por la venta de energía en Panamá debido a la temporada seca, aunque el servicio de transporte de gas natural se mantuvo sólido.

Empresarios
Empresas

¿Dónde estudiaron los 20 empresarios más importantes de México y por qué solo dos fueron a la UNAM?

La utilidad de operación y el EBITDA también cayeron, en línea con las ventas: 649 millones y 753 millones de pesos, respectivamente, con disminuciones del 11.7% y 10.7%. Sin embargo, la división siguió contribuyendo al 12% del EBITDA total del grupo.

A pesar de la caída en ventas, la utilidad neta controladora subió ligeramente a 389 millones de pesos, frente a 353 millones en el mismo trimestre del año anterior, gracias a una gestión eficiente y al transporte de gas natural en México, especialmente para la CFE.

En pocas palabras: Carso Energy factura todo en dólares, y cuando el peso se fortalece, sus ingresos en pesos bajan, aunque su operación sigue siendo estable.

Incursiona
Carso Energy mantiene solidez operativa gracias al transporte de gas natural. (Dabarti CGI/Shutterstock / Dabarti CGI)

¿Cómo le fue a Grupo Carso en general?

El Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, cerró el cuarto trimestre de 2025 con un desempeño complicado, registrando pérdidas en varias de sus empresas, lo que afectó tanto sus ingresos como su rentabilidad.

Según el informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, las ventas del conglomerado alcanzaron 54,862 millones de pesos, una caída de 4.7% respecto al mismo trimestre de 2024.

Sin embargo, no todas las divisiones tuvieron resultados negativos. Grupo Sanborns y sus cadenas aumentaron sus ventas, impulsadas por las temporadas de Buen Fin y Navidad. Además, Carso Energy y Zamajal lograron mantener o incluso mejorar sus resultados, mostrando estabilidad frente a la caída de otras unidades.

América Móvil tuvo un desempeño positivo al cierre de 2025
Empresas

América Móvil triplica sus utilidades en el último trimestre de 2025

Las conclusiones

El desempeño del cuarto trimestre muestra cómo el fortalecimiento del peso puede ser un arma de doble filo: mientras algunos sectores y divisiones del Grupo Carso sufren una reducción en ingresos y ganancias por la conversión de dólares a pesos, otras logran adaptarse y mantener resultados estables.

Esto muestra que, en un conglomerado diverso como Carso, la exposición al riesgo cambiario y la naturaleza de los ingresos de cada división marcan la diferencia entre pérdidas y estabilidad.

En términos generales, el superpeso remarca lo importante qué es la diversificación y la gestión eficiente para que ciertas unidades puedan compensar los efectos negativos de la moneda sobre otras.

Tags

Carlos Slim Helú GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. Dólar

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad