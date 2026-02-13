Carlos Slim vs. el superpeso: ¿cómo el dólar barato le pegó a sus empresas en 2025?

¿Cómo le fue a Grupo Carso en general?
El Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, cerró el cuarto trimestre de 2025 con un desempeño complicado, registrando pérdidas en varias de sus empresas, lo que afectó tanto sus ingresos como su rentabilidad.
Según el informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, las ventas del conglomerado alcanzaron 54,862 millones de pesos, una caída de 4.7% respecto al mismo trimestre de 2024.
Sin embargo, no todas las divisiones tuvieron resultados negativos. Grupo Sanborns y sus cadenas aumentaron sus ventas, impulsadas por las temporadas de Buen Fin y Navidad. Además, Carso Energy y Zamajal lograron mantener o incluso mejorar sus resultados, mostrando estabilidad frente a la caída de otras unidades.
Las conclusiones
El desempeño del cuarto trimestre muestra cómo el fortalecimiento del peso puede ser un arma de doble filo: mientras algunos sectores y divisiones del Grupo Carso sufren una reducción en ingresos y ganancias por la conversión de dólares a pesos, otras logran adaptarse y mantener resultados estables.
Esto muestra que, en un conglomerado diverso como Carso, la exposición al riesgo cambiario y la naturaleza de los ingresos de cada división marcan la diferencia entre pérdidas y estabilidad.
En términos generales, el superpeso remarca lo importante qué es la diversificación y la gestión eficiente para que ciertas unidades puedan compensar los efectos negativos de la moneda sobre otras.