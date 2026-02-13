Carlos Slim vs. el superpeso: ¿cómo el dólar barato le pegó a sus empresas en 2025?

El famoso superpeso suele ser recibido como una buena noticia por varios sectores de la población; sin embargo, para algunas empresas de Grupo Carso de Carlos Slim, este fenómeno no ha tenido un efecto positivo.

En el reporte del cuarto trimestre de 2025 se señala de manera explícita que el fortalecimiento del peso frente al dólar impactó directamente a dos empresas del grupo, provocando que cerraran el último trimestre del año con resultados a la baja.

Esto se debe a que estas compañías facturan total o parcialmente en dólares, por lo que si el precio del dólar baja, también disminuyen sus ganancias al convertirlas a pesos mexicanos.