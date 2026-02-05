¿Dónde estudiaron los 20 empresarios más importantes de México?
El empresario mejor posicionado de la lista, Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso y uno de los hombres más ricos del mundo, estudió en la UNAM, donde cursó la licenciatura en Ingeniería Civil. Ahí inició el camino que lo llevó a construir su imperio empresarial, con compañías emblemáticas como Telmex y Telcel.
Esta es la lista de los 20 empresarios más importantes del país y las instituciones donde cursaron sus estudios
1. Carlos Slim Helú
Ingeniería Civil - UNAM
Empresa principal: América Móvil / Grupo Carso
2. Carlos Slim Domit
Administración de Empresas - Universidad Anáhuac
Empresa principal: América Móvil / Grupo Carso
3. Alejandro Baillères Gual
Negocios - American College of Switzerland / Stanford University
Empresa principal: Grupo BAL (Peñoles, Fresnillo, Palacio de Hierro, Profuturo, GNP)
4. José Antonio Fernández Carbajal
Ingeniería Industrial y Maestría en Administración - ITESM (Tecnológico de Monterrey)
Empresa principal: FEMSA
5. Daniel Servitje Montull
Administración de Empresas y MBA en la Universidad Iberoamericana / Stanford University
Empresa principal: Grupo Bimbo
6. Patrick Slim Domit
Administración de Empresas - Universidad Anáhuac
Empresa principal: Grupo Telvista
7. Armando Garza Sada
Ingeniería y Maestría en Administración - MIT / Stanford University
Empresa principal: Alfa / Nemak
8. Carlos Hank González
Administración de Empresas - Universidad Iberoamericana
Empresa principal: Grupo Financiero Banorte
9. Germán Larrea Mota Velasco
Administración de Empresas - Universidad Anáhuac
Empresa principal: Grupo México
10. Rogelio Zambrano Lozano
Ingeniería Industrial y Maestría en Administración - ITESM / Universidad de Pensilvania
Empresa principal: Cemex
11. Claudio X. González Laporte
Ingeniería Química - Universidad de Stanford
Empresa principal: Kimberly-Clark de México
12. Antonio Cosío Pando
Ingeniería Industrial - ITESM
Empresa principal: Grupo Hotelero Brisas
13. Juan A. González Moreno
Administración de Empresas y Maestría en Administración - Universidad Regiomontana / Universidad de San Diego
Empresa principal: Gruma
14. Laura Diez Barroso Azcárraga
Qué estudió: No disponible
Dónde estudió: No disponible
Empresa principal: Grupo Financiero Santander
15. Alfredo Chedraui Obeso
Administración de Empresas - Universidad Anáhuac
Empresa principal: Grupo Chedraui
16. Jorge Humberto Santos
Licenciatura en la Universidad de Monterrey
Empresa principal: Arca Continental
17. Alejandro Ramírez Magaña
Economía, Maestría y MBA - Harvard / Oxford / Harvard Business School
Empresa principal: Cinépolis
18. Juan Ignacio Gallardo Thurlow
Derecho - Escuela Libre de Derecho
Empresa principal: Cultiba
19. Rafael Kalach Mizrahi
Contaduría Pública - UNAM
Empresa principal: Grupo Kaltex
20. Agustín Coppel Luken
Mercadotecnia - ITESM
Empresa principal: Grupo Coppel