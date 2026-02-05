¿Qué revela el perfil académico de los empresarios más importantes de México?

La formación académica de los 20 empresarios más influyentes del país muestra patrones muy claros en cuanto a carreras, universidades y el tipo de capital educativo que predomina en las élites económicas mexicanas.

Las carreras más estudiadas

Entre los 20 empresarios del ranking predominan perfiles ligados directamente al mundo empresarial, financiero y productivo. Las tres áreas que más se repiten son:

Administración de Empresas / Negocios / MBA: es la ruta más común. Al menos 10 de los 20 empresarios cursaron administración, negocios o posgrados en dirección de empresas. Esto confirma que la formación empresarial formal sigue siendo una puerta directa hacia los altos mandos corporativos.

Ingenierías: especialmente Ingeniería Civil, Industrial y Química. Alrededor de 6 empresarios tienen formación en alguna rama de la ingeniería, lo que refleja la importancia de los perfiles técnicos en sectores como infraestructura, industria, energía y manufactura.

Economía y Contaduría: aunque en menor número, estas áreas aparecen en perfiles vinculados al análisis financiero, planeación estratégica y gestión de grandes corporaciones.

En conjunto, el patrón indica que la élite empresarial mexicana se forma principalmente en disciplinas orientadas a la gestión, la productividad y el control de grandes organizaciones.

Las universidades más comunes

En términos de instituciones, el panorama está dominado por universidades privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Las que más aparecen en la lista son:

Universidad Anáhuac: cuatro integrantes del top 20 estudiaron ahí, principalmente en carreras administrativas.

ITESM: es otra de las instituciones más recurrentes. Cuatro empresarios se formaron ahí, sobre todo en áreas de ingeniería y administración.

Universidad Iberoamericana: con presencia en perfiles ligados a negocios; dos empresarios estudiaron en esta institución.

UNAM: el lugar número uno y el 19 de la lista se formaron en la máxima casa de estudios del país.

Además, universidades extranjeras de élite como Stanford, Harvard, MIT, Oxford y la Universidad de Pennsylvania aparecen en varios casos, principalmente en estudios de posgrado.

Este patrón refleja no solo una formación académica, sino también el acceso a redes internacionales, círculos de poder económico y capital social global.