¿Dónde estudiaron los 20 empresarios más importantes de México y por qué solo dos fueron a la UNAM?

El ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México confirma que 18 de los 20 se formaron fuera de la educación pública.
jue 05 febrero 2026 05:55 AM
México concentra su élite empresarial en perfiles formados principalmente en universidades privadas.
México cuenta con empresarios de gran relevancia en el panorama económico nacional e internacional y dentro de los 20 más influyentes del país, solo dos cursaron sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considerada una de las universidades más importante de Latinoamérica.

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, 18 de los integrantes del top 20 se formaron en instituciones privadas, tanto nacionales como extranjeras.

¿Dónde estudiaron los 20 empresarios más importantes de México?

El empresario mejor posicionado de la lista, Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso y uno de los hombres más ricos del mundo, estudió en la UNAM, donde cursó la licenciatura en Ingeniería Civil. Ahí inició el camino que lo llevó a construir su imperio empresarial, con compañías emblemáticas como Telmex y Telcel.

Esta es la lista de los 20 empresarios más importantes del país y las instituciones donde cursaron sus estudios

1. Carlos Slim Helú

Ingeniería Civil - UNAM

Empresa principal: América Móvil / Grupo Carso

2. Carlos Slim Domit

Administración de Empresas - Universidad Anáhuac

Empresa principal: América Móvil / Grupo Carso

3. Alejandro Baillères Gual

Negocios - American College of Switzerland / Stanford University

Empresa principal: Grupo BAL (Peñoles, Fresnillo, Palacio de Hierro, Profuturo, GNP)

4. José Antonio Fernández Carbajal

Ingeniería Industrial y Maestría en Administración - ITESM (Tecnológico de Monterrey)

Empresa principal: FEMSA

5. Daniel Servitje Montull

Administración de Empresas y MBA en la Universidad Iberoamericana / Stanford University

Empresa principal: Grupo Bimbo

6. Patrick Slim Domit

Administración de Empresas - Universidad Anáhuac

Empresa principal: Grupo Telvista

7. Armando Garza Sada

Ingeniería y Maestría en Administración - MIT / Stanford University

Empresa principal: Alfa / Nemak

8. Carlos Hank González

Administración de Empresas - Universidad Iberoamericana

Empresa principal: Grupo Financiero Banorte

9. Germán Larrea Mota Velasco

Administración de Empresas - Universidad Anáhuac

Empresa principal: Grupo México

10. Rogelio Zambrano Lozano

Ingeniería Industrial y Maestría en Administración - ITESM / Universidad de Pensilvania

Empresa principal: Cemex

11. Claudio X. González Laporte

Ingeniería Química - Universidad de Stanford

Empresa principal: Kimberly-Clark de México

12. Antonio Cosío Pando

Ingeniería Industrial - ITESM

Empresa principal: Grupo Hotelero Brisas

13. Juan A. González Moreno

Administración de Empresas y Maestría en Administración - Universidad Regiomontana / Universidad de San Diego

Empresa principal: Gruma

14. Laura Diez Barroso Azcárraga

Qué estudió: No disponible

Dónde estudió: No disponible

Empresa principal: Grupo Financiero Santander

15. Alfredo Chedraui Obeso

Administración de Empresas - Universidad Anáhuac

Empresa principal: Grupo Chedraui

16. Jorge Humberto Santos

Licenciatura en la Universidad de Monterrey

Empresa principal: Arca Continental

17. Alejandro Ramírez Magaña

Economía, Maestría y MBA - Harvard / Oxford / Harvard Business School

Empresa principal: Cinépolis

18. Juan Ignacio Gallardo Thurlow

Derecho - Escuela Libre de Derecho

Empresa principal: Cultiba

19. Rafael Kalach Mizrahi

Contaduría Pública - UNAM

Empresa principal: Grupo Kaltex

20. Agustín Coppel Luken

Mercadotecnia - ITESM

Empresa principal: Grupo Coppel

¿Qué revela el perfil académico de los empresarios más importantes de México?

La formación académica de los 20 empresarios más influyentes del país muestra patrones muy claros en cuanto a carreras, universidades y el tipo de capital educativo que predomina en las élites económicas mexicanas.

Las carreras más estudiadas

Entre los 20 empresarios del ranking predominan perfiles ligados directamente al mundo empresarial, financiero y productivo. Las tres áreas que más se repiten son:

Administración de Empresas / Negocios / MBA: es la ruta más común. Al menos 10 de los 20 empresarios cursaron administración, negocios o posgrados en dirección de empresas. Esto confirma que la formación empresarial formal sigue siendo una puerta directa hacia los altos mandos corporativos.

Ingenierías: especialmente Ingeniería Civil, Industrial y Química. Alrededor de 6 empresarios tienen formación en alguna rama de la ingeniería, lo que refleja la importancia de los perfiles técnicos en sectores como infraestructura, industria, energía y manufactura.

Economía y Contaduría: aunque en menor número, estas áreas aparecen en perfiles vinculados al análisis financiero, planeación estratégica y gestión de grandes corporaciones.

En conjunto, el patrón indica que la élite empresarial mexicana se forma principalmente en disciplinas orientadas a la gestión, la productividad y el control de grandes organizaciones.

Las universidades más comunes

En términos de instituciones, el panorama está dominado por universidades privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Las que más aparecen en la lista son:

Universidad Anáhuac: cuatro integrantes del top 20 estudiaron ahí, principalmente en carreras administrativas.

ITESM: es otra de las instituciones más recurrentes. Cuatro empresarios se formaron ahí, sobre todo en áreas de ingeniería y administración.

Universidad Iberoamericana: con presencia en perfiles ligados a negocios; dos empresarios estudiaron en esta institución.

UNAM: el lugar número uno y el 19 de la lista se formaron en la máxima casa de estudios del país.

Además, universidades extranjeras de élite como Stanford, Harvard, MIT, Oxford y la Universidad de Pennsylvania aparecen en varios casos, principalmente en estudios de posgrado.

Este patrón refleja no solo una formación académica, sino también el acceso a redes internacionales, círculos de poder económico y capital social global.

¿Cómo interpretar que solo dos hayan estudiado en la UNAM?

Que sólo dos de los 20 empresarios más importantes de México hayan estudiado en la UNAM es un dato que abre varias lecturas:

La UNAM sigue siendo la universidad más importante de México —según el top 100 del ranking QS 2026 — en términos de investigación, impacto social y formación profesional. Sin embargo, las universidades privadas suelen ofrecer conexiones más directas con redes empresariales, familiares y corporativas.

Muchos de estos empresarios provienen de familias con capital económico previo. Las universidades privadas de alto costo funcionan también como espacios de convivencia de élites, donde se consolidan relaciones que luego se traducen en negocios, consejos de administración y sociedades.

El dato también refleja cómo el acceso al poder económico en México está profundamente ligado al origen social, la capacidad de pago y el tipo de redes, más que exclusivamente al mérito académico.

Que figuras como Carlos Slim Helú y Rafael Kalach Mizrahi provengan de la UNAM no es menor: demuestra que la educación pública de excelencia puede competir al más alto nivel, aunque en un entorno donde las redes privadas siguen teniendo mayor peso en las cúpulas económicas.

