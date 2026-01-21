¿Qué empresa sostiene la fortuna de Carlos Slim? Esta es la joya de la corona de su imperio

Carlos Slim Helú es el empresario más relevante de México y el hombre más rico de toda Latinoamérica. Pero, ¿cuál de sus empresas le genera los mayores ingresos año tras año?

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Slim encabeza la lista y preside cuatro grandes empresas.

Estas compañías no solo concentran múltiples marcas y servicios reconocidos en el mercado, sino que constituyen el núcleo del conglomerado que mantiene a Carlos Slim como uno de los empresarios más poderosos del mundo.

Según el Índice de Billonarios de Bloomberg , el magnate mexicano ocupa la posición 16, con una fortuna estimada en 114,000 millones de dólares, habiendo liderado en años anteriores el listado junto a figuras como Bill Gates.