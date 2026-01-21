Publicidad

¿Qué empresa sostiene la fortuna de Carlos Slim? Esta es la joya de la corona de su imperio

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México de Expansión, Slim encabeza la lista y preside cuatro grandes empresas.
mié 21 enero 2026 04:36 PM
Carlos Slim
Carlos Slim Helú es el empresario más rico de Latinoamérica, con 114,000 millones de dólares según Bloomberg. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim Helú es el empresario más relevante de México y el hombre más rico de toda Latinoamérica. Pero, ¿cuál de sus empresas le genera los mayores ingresos año tras año?

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Slim encabeza la lista y preside cuatro grandes empresas.

Estas compañías no solo concentran múltiples marcas y servicios reconocidos en el mercado, sino que constituyen el núcleo del conglomerado que mantiene a Carlos Slim como uno de los empresarios más poderosos del mundo.

Según el Índice de Billonarios de Bloomberg , el magnate mexicano ocupa la posición 16, con una fortuna estimada en 114,000 millones de dólares, habiendo liderado en años anteriores el listado junto a figuras como Bill Gates.

¿Cuáles son las cuatro empresas de Carlos Slim?

Carlos Slim Helú preside cuatro grandes empresas, cada una clave dentro de su conglomerado:

1. América Móvil

Es la matriz de telecomunicaciones de Carlos Slim y uno de los pilares de su conglomerado. Agrupa varias marcas reconocidas a nivel regional e internacional:

Telcel: principal proveedor de telefonía móvil en México.

Telmex: líder en servicios de telefonía fija e internet en México.

Infinitum: servicio de internet de banda ancha de Telmex.

Claro: marca destacada en varios países de Latinoamérica, especialmente en Brasil.

Opera en México, Latinoamérica, Brasil y Europa, donde la empresa ofrece servicios bajo la marca A1.

2. Grupo Carso

Se trata de uno de los conglomerados más diversificados de Slim, con divisiones en comercio, industria, infraestructura, energía y materiales:

Grupo Sanborns: incluye marcas como Sanborns, Sears, iShop, MixUp y Dax.

Grupo Condumex: agrupa empresas como Condumex, Latincasa, Vinanel, Condulac, IEM, Precitubo, Sitcom, Microm, Sinergia, Equiter y Logtec.

Carso Infraestructura y Construcción (CICSA): comprende CICSA, Swecomex, Bronco Drilling, Cilsa, GSM, PC Construcciones y Urvitec.

Carso Energy: incluye Carso Energy, Carso Oil & Gas y Carso Electric.

Elementia / Fortaleza: sus marcas principales son Nacobre, Mexalit, Plycem, Duralit, Eternit, Allura y Eureka.

Hidrocarburos: ZAMAJAL.

3. Minera Frisco

Es una de las empresas del conglomerado de Carlos Slim dedicada a la exploración y explotación de minerales, enfocándose en la producción y comercialización de oro, plata, cobre, plomo y zinc.

Actualmente opera cinco unidades mineras activas en México:

El Coronel

San Francisco del Oro

Tayahua

Asientos

Concheño

Además, cuenta con tres proyectos en etapa de exploración: San Felipe, María y Ocampo, con los que busca ampliar su portafolio de operaciones.

4.- Inmuebles Carso

Es la división de desarrollo y gestión inmobiliaria del conglomerado de Carlos Slim, centrada en adquisición, venta, desarrollo y arrendamiento de propiedades.

La empresa opera a través de sus subsidiarias y administra una amplia variedad de inmuebles, que incluyen:

Oficinas corporativas

Establecimientos comerciales y de servicios, como tiendas departamentales

Hoteles y su operación

Universidades y hospitales

Desarrollos inmobiliarios turísticos

Teatros y acuarios

Proyectos residenciales

Clubes campestres y de golf

Su enfoque combina la rentabilidad comercial con la diversificación de activos, abarcando desde espacios urbanos hasta desarrollos turísticos y recreativos.

América Móvil y Telcel, las joyas de la corona

Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, América Móvil se consolida como la joya del conglomerado de Carlos Slim, ocupando la tercera posición, solo detrás de Pemex y Walmart.

En 2024, América Móvil reportó ingresos netos por 869,220.6 millones de pesos, reforzando su liderazgo en telecomunicaciones en México y América Latina.

Dentro de América Móvil, los servicios móviles en México, liderados por Telcel, generaron en 2024 ingresos de 265,000 millones de pesos, consolidándose como la joya de la corona del grupo, según el último reporte anual .

Según el tercer reporte trimestral de 2025 , Telcel cuenta en México con 84.345 millones de usuarios, entre prepago y postpago, lo que representa el 45.8 % del mercado de telefonía móvil en el país y coloca a la empresa como la líder del sector.

Telcel concentra la mayor parte de los ingresos de América Móvil de Carlos Slim. (Especial)

El resto de las empresas del grupo, según sus ingresos de 2024, se ubicaron de la siguiente manera:

Grupo Carso: posición 30 del ranking de Expansión, con 202,983.4 millones de pesos

Minera Frisco: posición 327, con 10,458.6 millones de pesos

Inmuebles Carso: posición 353, con 8,464.1 millones de pesos

Este panorama muestra cómo América Móvil sostiene gran parte de la fortuna y el poder económico del empresario, mientras que las otras tres compañías complementan su conglomerado diversificado.

