No es Palacio de Hierro: este el verdadero gran negocio de la familia Baillères y Grupo Bal

Peñoles vs. Palacio de Hierro

Basta con mirar los ingresos netos de ambas empresas para dimensionar la magnitud de cada división dentro de Grupo Bal y cómo una supera ampliamente a la otra, a pesar de que las tiendas tengan mayor renombre y recordación social.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Grupo Bal registró ingresos totales por 371,523.8 millones de pesos en 2024, ubicándose en la posición 11.

Por división, Industrias Peñoles se colocó en la posición 46, con ingresos netos de 121,895.9 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 16% respecto a 2023.

Por su parte, Grupo Palacio de Hierro se posicionó en la plaza 98, con ingresos netos de 56,079.5 millones de pesos, 11.1% más que el año anterior, consolidándose también como un activo relevante del conglomerado.

Si bien ambas empresas marchan viento en popa y superaron los resultados del año anterior, Peñoles sigue siendo, en tamaño e ingresos, mucho mayor que El Palacio de Hierro.