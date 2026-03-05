Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

No es Palacio de Hierro: este el verdadero gran negocio de la familia Baillères y Grupo Bal

Aunque todos piensan en Palacio de Hierro, el verdadero motor de la fortuna de los Baillères está en un negocio mucho más estratégico.
jue 05 marzo 2026 07:31 AM
El Palacio de Hierro impulsa su reinvención con una ejecutiva del lujo europeo
El Palacio de Hierro no es el principal motor económico de Grupo Bal, pese a su notoriedad social. (Foto: el Palacio de Hierro / Facebook. )

Contrario a lo que podría pensarse, El Palacio de Hierro no es el principal activo de Grupo Bal, empresa presidida por el empresario Alejandro Baillères Gual, aunque aporta una parte significativa de sus ingresos anuales.

El verdadero poder económico de la familia Baillères no reside en sus exclusivas tiendas de lujo, sino en la minería, especialmente en la extracción de plata, oro y otros minerales estratégicos para el país.

Se trata de Industrias Peñoles, el grupo minero-metalúrgico que, desde hace varios años, ostenta el título de principal productor de plata del mundo y se mantiene como líder en la producción de oro en Latinoamérica.

Lee: La historia de los Baillères: de vender maíz a ser dueños del Palacio de Hierro

Publicidad

Peñoles vs. Palacio de Hierro

Basta con mirar los ingresos netos de ambas empresas para dimensionar la magnitud de cada división dentro de Grupo Bal y cómo una supera ampliamente a la otra, a pesar de que las tiendas tengan mayor renombre y recordación social.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Grupo Bal registró ingresos totales por 371,523.8 millones de pesos en 2024, ubicándose en la posición 11.

Por división, Industrias Peñoles se colocó en la posición 46, con ingresos netos de 121,895.9 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 16% respecto a 2023.

De Porfiriato a Grupo BAL: la historia detrás de El Palacio de Hierro y su selecto portafolio de 22 tiendas
Empresas

De Porfiriato a Grupo BAL: la historia detrás de El Palacio de Hierro y su selecto portafolio de 22 tiendas

Por su parte, Grupo Palacio de Hierro se posicionó en la plaza 98, con ingresos netos de 56,079.5 millones de pesos, 11.1% más que el año anterior, consolidándose también como un activo relevante del conglomerado.

Si bien ambas empresas marchan viento en popa y superaron los resultados del año anterior, Peñoles sigue siendo, en tamaño e ingresos, mucho mayor que El Palacio de Hierro.

La tienda tiene un proyecto de e-commerce con visión omnicanal, que busca hacer que la experiencia de compra sea similar a la que han ofrecido sus tiendas hasta ahora. (Foto: Cuartoscuro)
Peñoles supera a El Palacio de Hierro en ingresos, siendo el verdadero motor de Grupo Bal.

Publicidad

La historia de Industrias Peñoles

La historia de Industrias Peñoles comienza en 1887 con la constitución de la Compañía Minera de Peñoles, en Durango, donde se ubicaban sus primeras minas. En 1900 se funda la Compañía Metalúrgica de Torreón para procesar oro, plata y plomo, y en 1912 surge Peñoles Exploration Company para expandir operaciones, se lee en su página web .

En 1961, con la Mexicanización de la minería, nace Metalúrgica Mexicana Peñoles, fusionando las empresas originales. En los años siguientes se diversifican operaciones con Química del Rey y se adquiere el 51% de Fresnillo, con minas clave de metales preciosos.

¿Quién es el dueño de Liverpool, la tienda fundada por el tío de Ebrard en tiempos de los Niños Héroes?
Empresas

¿Quién es el dueño de Liverpool, la tienda fundada por el tío de Ebrard en tiempos de los Niños Héroes?

En 1968 se constituye Industrias Peñoles como empresa controladora, comenzando a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Durante las décadas siguientes, la compañía consolida su crecimiento con refinerías, centros de investigación y filiales comerciales en América.

En el siglo XXI, Peñoles amplía su liderazgo: reorganiza la minería de metales preciosos en Fresnillo plc, incursiona en energía limpia, emite Certificados Bursátiles en dólares y forma parte del IPC sustentable de la Bolsa Mexicana. Con la apertura de las minas Velardeña y Capela, Peñoles se consolida como referente mundial en la producción de plata y otros metales estratégicos.

INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V.
Peñoles se mantiene como el mayor productor de plata del mundo y líder en oro en Latinoamérica.

Publicidad

¿Dónde están sus minas y otras operaciones?

Según información oficial, las operaciones de Peñoles se concentran principalmente en México, con presencia también en algunos puntos de Sudamérica y Estados Unidos. La compañía abarca minería, metalurgia, energía, química e infraestructura, además de contar con oficinas corporativas y comerciales.

Operaciones mineras

Metales base:

-Velardeña

-Sabinas

-Tizapa

-Capela

-Milpillas

-Naica*

Metales preciosos:

-Herradura

-Ciénega

-Fresnillo

-Soledad-Dipolos*

-Saucito

-San Julián

-Juanicipio

Operaciones metalúrgicas

-Metalúrgica Met-Mex

-Bermejillo

-Aleazin

Esta estructura muestra cómo Peñoles combina la explotación minera con procesos metalúrgicos, energía e infraestructura, ampliando su influencia más allá de la minería tradicional. La diversidad de operaciones le permite mantener liderazgo global en metales preciosos y estratégicos, mientras consolida negocios complementarios en energía y química.

penoles-paro-mina
Peñoles extrae principalmente plata y oro, que representan más de la mitad de sus ingresos, pero también zinc, cobre y productos químicos. (Adolfo Vladimir)

Los metales que explota Peñoles

De acuerdo con su reporte anual 2024 , Industrias Peñoles extrae una amplia variedad de metales, que van desde plata y oro hasta cobre y zinc. Según las ventas por producto, la proporción de cada uno fue la siguiente:

-Plata: 32.8%

-Oro: 30.4%

-Zinc: 11.8%

-Concentrados: 11.7%

-Plomo: 4.8%

-Cobre mate: 1.4%

-Sulfato de sodio: 2.3%

-Otros: 4.8%

Este desglose muestra que la minería de metales preciosos, principalmente plata y oro, sigue siendo el motor principal de Peñoles, representando más de la mitad de sus ingresos.

Aunque los metales base como el zinc y el cobre tienen una participación menor, son estratégicos para diversificar la producción y mantener la competitividad internacional del grupo.

La presencia de productos químicos como el sulfato de sodio también refleja cómo Peñoles ha logrado expandir su negocio más allá de la minería tradicional, consolidándose como un conglomerado metalúrgico integral.

La empresa que quebró en Estados Unidos, pero que en México es un éxito gracias a Carlos Slim y Grupo Carso
Empresas

La empresa que quebró en EU, pero en México triunfa bajo el control de Carlos Slim y Grupo Carso

Su principal mercado

El mismo reporte revela cuáles son los principales mercados en el mundo donde Peñoles genera sus ingresos:

-Norteamérica: 48.8%

-México: 21.4%

-Europa: 18.4%

-Asia: 10.6%

-Centroamérica, Sudamérica y Oceanía: 0.8%

El análisis muestra que Peñoles concentra casi la mitad de sus ventas en Norteamérica, reflejando la importancia estratégica de este mercado para la empresa. México representa poco más de una quinta parte, mientras que Europa y Asia complementan la presencia internacional del grupo.

La participación marginal en Centro y Sudamérica, así como Oceanía, evidencia que Peñoles prioriza regiones con alta demanda y estabilidad para metales preciosos y estratégicos.

Alejandro Baillères Gual
Grupo Bal, presidido por Alejandro Baillères Gual, tiene en Peñoles su principal motor económico. (Facebook El Palacio de )

Las conclusiones

En conjunto, estos datos confirman que Industrias Peñoles no solo es el pilar financiero de Grupo Bal, sino también un actor estratégico a nivel global en la minería de metales preciosos y base.

Su diversificación en metalurgia, energía y química le permite mitigar riesgos y mantener un crecimiento sostenido, mientras que su enfoque en mercados clave, especialmente Norteamérica y Europa, asegura estabilidad frente a la volatilidad de los precios de los metales.

Así, aunque El Palacio de Hierro aporte notoriedad y prestigio social, el verdadero motor económico y de influencia internacional de Grupo Bal sigue siendo Peñoles, consolidando a la familia Baillères como uno de los principales referentes de la industria minera mundial.

Tags

GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V. INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V. Alberto Baillères González

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad