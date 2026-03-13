Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Jair Bolsonaro deja la cárcel en Brasil... y lo ingresan al hospital donde permanece en terapia intensiva

El expresidente de Brasil tiene un diagnóstico de bronconeumonía. Se le condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022.
vie 13 marzo 2026 01:30 PM
(Obligatorio)
La imagen corresponde al 16 de agosto de 2025, cuando el expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto tras someterse a pruebas médicas en el hospital DF Star de Brasilia. (Foto: AFP)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos, luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

Publicidad

Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.

Problemas de salud de Bolsonaro

Bolsonaro ha padecido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

El exmandatario debió pasar por varias cirugías y sufre crisis de hipo, en ocasiones acompañadas por vómitos.

Leer más:

El presidente brasileño Jair Bolsonaro saluda a la gente cuando deja el hospital Vila Nova Star en Sao Paulo.
Internacional

Jair Bolsonaro es dado del hospital y dice que está listo para trabajar

La corte suprema ha negado pedidos las solicitudes de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria "humanitaria".

"Están jugando con la vida de mi padre", dijo el hijo del expresidente y precandidato de la derecha en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, a la salida del hospital.

"Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliar humanitaria", dijo el también senador a periodistas.

Su vida en la cárcel

Bolsonaro (2019-2022) está recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le asignaron un espacio normalmente reservado para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

En 2025, la corte lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

Designó a su hijo mayor Flávio como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, de 80 años, quien ha dicho que buscará la reelección.

Publicidad

De acuerdo con datos de la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

Jair Bolsonaro, militar y político

Jair Messias Bolsonaro nació el 21 de marzo de 1955 en Glicério, un pequeño pueblo en el interior de Sao Paulo, en una familia de origen italiano. Acudió a la academia militar en Rio de Janeiro y entró a la vida castrense, salpicada de episodios de insubordinación.

Después, mantuvo una carrera legislativa como diputado en Brasilia durante 27 años. Participó en las elecciones presidenciales de 2018 en las que obtuvo 55% de las preferencias a pesar de sus declaraciones racistas, misóginas y homófobas.

Polémica durante el covid-19

Asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019, y debido a que le tocó gobernar durante la pandemia por covid-19, recibió diversas críticas por sus declaraciones acerca de la enfermedad, además de que en eventos públicos no portaba cubrebocas. También criticó las vacunas, susceptibles de convertir a uno en "cocodrilo".

Bolsonaro mismo enfermó de covid-19 a mediados de 2021 y causó polémica cuando dio una entrevista a medios sin usar cubrebocas.

Publicidad

Además, consideró que era innecesario vacunarse contra la enfermedad tras padecerla, por lo que en su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas no se le permitió la entrada a muchos locales, que exigían un certificado de vacunación. Sus fotos comiendo pizza y refresco en la calle se volvieron virales.

Tags

Jair Bolsonaro Brasil

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad