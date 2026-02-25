Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Alsea sortea la baja en el consumo y sus ganancias crecen 39%

La operadora de Starbucks creció sus ventas 8.2% a 84,678 millones de pesos durante 2025, en medio de una baja en el consumo, acentuada en el ultimo trimestre.
mié 25 febrero 2026 07:26 PM
alsea-GettyImages.jpg
Alsea inauguró 127 establecimientos a lo largo del último año. (Foto: Getty Images. )

Alsea logró sortear la baja en el consumo de 2025. La operadora de Starbucks, Vips y Domino’s Pizza logró revertir las bajas de mercados como el europeo, para crecer sus ganancias y mantuvo en números positivos sus finanzas con una estrategia de desinversiones encaminada a mantener en su portafolio las marcas más rentables.

“Durante el trimestre y el año avanzamos de manera decidida en nuestra estrategia de simplificación del portafolio, concretando desinversiones selectivas, como TGI Friday’s en España, Chilli’s y PF Chang’s en Chile, lo que nos permiten enfocar recursos en los mercados y marcas con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad”, dijo la empresa en su reporte financiero.

Publicidad

La compañía que dirige Christian Gurría detalló que las ganancias (utilidad neta) cerraron el +ultimo año con un crecimiento de 38.8%, para ubicarse en 2,236 millones de pesos, desde los 1,617 millones de pesos de 2024.

Las ventas netas crecieron 8.2% a 84,678 millones de pesos durante 2025, mientras que el EBITDA o flujo operativo aumentó 18.8% a 18,082 millones de pesos, de acuerdo con el estado financiero que la empresa envió a la Bolsa Mexicana de Valores.

A nivel regional, durante el año pasado las ventas de Alsea en México crecieron 7.6%, en Europa se incrementaron 14%, mientras que en Sudamérica aumentaron 5%. En ventas mismas tiendas,o las unidades con más de un año en operación, el segmento de Comida Rápida mostró un sólido crecimiento de 5.2%, mientras que el segmento de Restaurantes de Servicio Completo tuvo un incremento de 4.1% y Starbucks logró un aumento de 3.9%.

Durante el 2025, Alsea realizó inversiones de capital por 5,138 millones de pesos, de los cuales 3,879 millones de pesos, equivalente al 75.5%, se destinaron a la apertura de 127 unidades corporativas, de las cuales 39 unidades corresponden al cuarto trimestre. La compañía también realizó la renovación y remodelación de unidades existentes de locales de sus diferentes marcas.

“Aún en un entorno de consumo retador en algunos mercados, el desempeño del trimestre refleja una ejecución consistente, foco en eficiencia y la solidez de nuestro portafolio de marcas”, dijo Gurría citado en el reporte financiero.

Publicidad

Europa como motor de crecimiento

Las ventas de Alsea México representaron el 55.1% de las ventas consolidadas durante el año, con un aumento del 7.6% a 46,354 millones de pesos, impulsado por innovaciones de productos. El crecimiento en ventas mismas tiendas por segmento fue del 4.9%, 3.3% y 1.7% para Restaurantes de Servicio Completo, Starbucks y Comida Rápida, respectivamente.

Las ventas de Alsea Europa representaron el 30.1% de las ventas consolidadas de la compañía con 25,323 millones de pesos durante el año, un incremento del 14% respecto al 2024, con un impulso por el desempeño de los Restaurantes de Servicio Completo, Domino's Pizza y Starbucks en España, parcialmente mitigado por la debilidad en los mercados de Francia y Países Bajos.

Las ventas mismas tiendas tuvieron un crecimiento de 3.1% en el segmento de Restaurantes de Servicio Completo, mientras que en el segmento de Comida Rápida incrementaron 2.6% y en Starbucks aumentaron 0.5%.

Los niveles de ventas de Alsea Sudamérica representaron el 14.8% de las ventas consolidadas en el 2025, con un incremento del 5% 12,433 millones de pesos. Este resultado se debió principalmente a la solidez del mercado colombiano.

Las ventas mismas tiendas tuvieron un crecimiento de 4% en Restaurantes de Servicio Completo. Asimismo, los segmentos Comida Rápida y Starbucks crecieron 14% y 11.2%, respectivamente. Excluyendo Argentina, Comida Rápida tuvo un crecimiento de 2% mientras que Starbucks tuvo una contracción de 3.4%.

Publicidad

Tags

ALSEA S.A. DE C.V. Starbucks Corporation Reportes trimestrales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad