Alsea sortea la baja en el consumo y sus ganancias crecen 39%

La compañía que dirige Christian Gurría detalló que las ganancias (utilidad neta) cerraron el +ultimo año con un crecimiento de 38.8%, para ubicarse en 2,236 millones de pesos, desde los 1,617 millones de pesos de 2024.

Las ventas netas crecieron 8.2% a 84,678 millones de pesos durante 2025, mientras que el EBITDA o flujo operativo aumentó 18.8% a 18,082 millones de pesos, de acuerdo con el estado financiero que la empresa envió a la Bolsa Mexicana de Valores.

A nivel regional, durante el año pasado las ventas de Alsea en México crecieron 7.6%, en Europa se incrementaron 14%, mientras que en Sudamérica aumentaron 5%. En ventas mismas tiendas,o las unidades con más de un año en operación, el segmento de Comida Rápida mostró un sólido crecimiento de 5.2%, mientras que el segmento de Restaurantes de Servicio Completo tuvo un incremento de 4.1% y Starbucks logró un aumento de 3.9%.

Durante el 2025, Alsea realizó inversiones de capital por 5,138 millones de pesos, de los cuales 3,879 millones de pesos, equivalente al 75.5%, se destinaron a la apertura de 127 unidades corporativas, de las cuales 39 unidades corresponden al cuarto trimestre. La compañía también realizó la renovación y remodelación de unidades existentes de locales de sus diferentes marcas.

“Aún en un entorno de consumo retador en algunos mercados, el desempeño del trimestre refleja una ejecución consistente, foco en eficiencia y la solidez de nuestro portafolio de marcas”, dijo Gurría citado en el reporte financiero.