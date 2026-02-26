Los negocios de Elon Musk en México: cuáles de sus empresas operan en el país

Empresas de Elon Musk en México

Starlink

Starlink es una empresa que ofrece servicio de internet por medio de satélites en órbita baja, y a través de kits que ofrecen la antena, router y cables pata conectarse.

Es un proyecto desarrollado por SpaceX que a diferencia de los servicios tradicionales de fibra óptica o cable, Starlink utiliza miles de pequeños satélites para transmitir señal de internet a un receptor en tierra. Llegó a México a finales de 2021 y se puede ingresar a la página oficial en este enlace .

Tesla

Desde su llegada al país, entre 2004 y 2006, Tesla Motors, empresa de autos eléctricos cuenta al día de hoy, con siete agencias en México que se encuentran distribuidas en puntos específicos para abarcar desde el norte hasta el sur del país.

De acuerdo con información publicada en la página de Tesla, la compañía de Elon Musk tiene varias agencias en el país y también fungen como centro de servicio. Estos son: CDMX: una en la colonia Chimalistac, otra sobre avenida Presidente Masaryk y otra en Paseo de los Tamarindos.

Las otras están distribuidas en Jalisco, Nuevo León, Puebla y Yucatán.