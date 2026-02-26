Los negocios de Elon Musk en México: cuáles de sus empresas operan en el país

El empresario Elon Musk está en medio de la polémica con México tras un comentario que lanzó desde su cuenta en 𝕏 de la cual también es dueño y desde donde sugirió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tenía vínculos con organizaciones criminales, lo que desató críticas por parte de usuarios de redes sociales al increpar que tiene negocios en el país, al mismo tiempo que violenta las leyes.
Elon Musk y su presencia en México: qué empresas operan
Empresas de Elon Musk en México
Starlink
Starlink es una empresa que ofrece servicio de internet por medio de satélites en órbita baja, y a través de kits que ofrecen la antena, router y cables pata conectarse.
Es un proyecto desarrollado por SpaceX que a diferencia de los servicios tradicionales de fibra óptica o cable, Starlink utiliza miles de pequeños satélites para transmitir señal de internet a un receptor en tierra. Llegó a México a finales de 2021 y se puede ingresar a la página oficial en este enlace .
Tesla
Desde su llegada al país, entre 2004 y 2006, Tesla Motors, empresa de autos eléctricos cuenta al día de hoy, con siete agencias en México que se encuentran distribuidas en puntos específicos para abarcar desde el norte hasta el sur del país.
De acuerdo con información publicada en la página de Tesla, la compañía de Elon Musk tiene varias agencias en el país y también fungen como centro de servicio. Estos son: CDMX: una en la colonia Chimalistac, otra sobre avenida Presidente Masaryk y otra en Paseo de los Tamarindos.
Las otras están distribuidas en Jalisco, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
𝕏
Y por supuesto 𝕏 antes Twitter y que con base a datos de Statista, en México 16.86 millones de usuarios de esta red social.
Antes de adquirir la red social en octubre de 2022, Elon Musk dijo que si se convertía en su dueño uno de sus principales objetivos sería convertir esta red “en un espacio más feliz”; para lograrlo, reduciría las cuentas automatizadas o los bots así como la desinformación.
¿Qué dijo Elon Musk de Sheinbaum?
Una cuenta identificada como Open Source Intel difundió un video antiguo para sostener que Sheinbaum considera que la guerra contra el narcotráfico no es una opción y que el uso de la fuerza vulnera los derechos humanos.
Otro usuario escribió: “¿Ella es una infiltrada del cártel, cierto?”. Musk respondió desde su cuenta en X: “Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir. Digamos que el castigo de ellos por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora de desempeño”. Con esa intervención, el empresario vinculó de forma directa a la presidenta con organizaciones del narcotráfico, por lo que el equipo legal de la mandataria federal analiza la situación y en su caso, interponer una demanda.
El 5 de febrero pasado, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, afirmó en la red social 𝕏, de la cual es propietario, que el dinero no da la felicidad.
"Quien dijo que 'el dinero no puede comprar la felicidad' realmente sabía de lo que hablaba", escribió Musk el miércoles en la plataforma que adquirió en 2022 por 44.000 millones de dólares.
La publicación, acompañada de un emoticón de cara triste, sumaba el jueves a mediodía más de 66 millones de visualizaciones.
Los comentarios que recibió iban de la simpatía a la burla, y algunos aconsejaban a Musk volcarse en la religión o la filantropía.
Su fortuna está estimada en 668.000 millones de dólares, y a finales de 2025 los accionistas de Tesla, empresa de autos eléctricos que Musk dirige, aprobaron un paquete de compensación para él que podría valer hasta 1 billón de dólares.
Estos montos le permiten al magnate perseguir el sueño de colonizar Marte, apoyar las arcas de políticos como el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y tener más de una docena de hijos.
Además de Tesla, Musk es fundador de la startup de inteligencia artificial xAI y la aeroespacial SpaceX.